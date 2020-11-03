CHP’li Alban'dan bakana eleştiriler

03 Kasım 2020 Salı, 14:10

CHP’li Alban TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sunuş konuşmasıyla başlayan bütçe görüşmelerinde söz alan Alban, 2019 yılında 52 milyon olan turist sayısının pandemi nedeniyle 2020 yılında 15 milyona; turizm gelirinin de 35 milyar dolardan 11 milyar dolara düştüğünü kaydetti.

TURİZM KADERİNE TERK EDİLDİ

AKP iktidarları döneminde geçen 18 yılda, ekonomiyi ayakta tutan ana direklerden birinin turizm olduğunu vurgulayan Alban, buna rağmen turizmciye yeterli desteğin pandemi döneminde verilmediğini, turizmin kaderine terk edildiğini belirterek, “AKP iktidarı olarak 18 yılda turizmden 435 Milyar Dolar kazandınız. Turizmci yıllarca kendi ayakları üzerinde durdu ama bir yıl AKP iktidarına muhtaç oldu, orada da AKP iktidarı ortada yoktu” dedi.

ŞEFFAF OLMAYAN YÖNETİM TURİZMİ BATIRDI

Konuşmasında, bütçe görüşmelerinde hazır bulunan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve AKP yönetimine yüklenen Alban, şeffaf olmayan ve hesap vermeyen iktidarın ekonomi ve turizmi sıfırlama noktasına getirdiğini öne sürdü. “Biz yıllarca parti olarak, eğer hukuk devleti yoksa, siyasi iktidar hesap vermiyorsa, yargı bağımsız değilse, basın özgürlüğü yoksa o ülkede ekonomiyi yönetemezsiniz diye yıllarca söyledik. Eğer şeffaf olamıyorsanız, yabancı yatırımcı da turist de gelmez dedik” diye konuşan Alban şunları kaydetti:

“Nitekim, dediğimiz gibi oldu. Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayılarını gerçeğe uygun açıklamadığını düşünen İngiltere, Ekim ayının başında, vatandaşlarının Türkiye gitmeleri durumunda, dönüşte 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu. Seyahat koridorunun kapanmasıyla, seçim bölgem Muğla’ya gelecek İngiliz turistlerin tamamı Yunan adalarına gitti”

JEOTERMALLERE İZİN VERECEK MİSİNİZ?

Muğla’nın çeşitli yerlerinde bulunan 32 noktadaki jeotermal arama ihalesinin “turizm bakanlığının görüşünün alınması gerekçesiyle” geçici olarak iptal edildiğini hatırlatan Alban, Bakan Ersoy’a “dünyanın en güzel koylarını, bu doğa harikası turizm alanlarını, jeotermal enerji adı altında yağma ve talan edilmesine izin verilecek mi?” diye sordu.



