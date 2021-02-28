CHP'li Ali Mahir Başarır: Saray yurttaşı değil itibarını düşünüyor

28 Şubat 2021 Pazar, 13:45

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, 4 günlük Mersin programında esnafın, emeklinin, çiftçinin ve işçinin nabzını tuttu.

Başarır, Mersin’de esnafın, işçinin, emeklinin, çiftçinin ciddi ekonomik zorluk yaşadığını ve geçim sıkıntısı içerisinde olduğunu belirtti. Başarır, “Ne yazık ki kirasını, elektrik ve su faturalarını ödeyemeyen, boşalan raflarına yeni ürün koyamayan bakkal, kilosu 65 Lira olan etten 5 Liralık et talep edilen kasap, daha ucuz diyerek bayat ekmek alınan fırın, akşama kadar bir tabak yemek satamayan lokanta, tezgahındaki sebze ve meyveleri satamayan pazarcı esnafları manzaralarıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

"LİMON DEĞERİNİN ALTINDA MEYVE SUYU FABRİKALARINA VERİLİYOR"

Hükümetin yurttaşı değil itibarını düşündüğünü ifade eden CHP’li Başarır, “Tarlasında binbir zorluklarla ürün yetiştirmeye çalışan çiftçilerimizin traktörleri icralık. Tarım girdi maliyetlerine zam üstüne zam yapılıyor. Gübreye yapılan zamlara çiftçimiz isyan ediyor. Mersin’in önemli geçim kaynaklarından limon, değerinin altında meyve suyu fabrikasına satılıyor. Limon işçileri, çocuklarının karnını doyurabilmek için ucuz fiyata limon soyuyorlar. Ortadaki acı tablonun tek sorumlusu mevcut siyasi iktidardır, tek adam rejimidir” diye konuştu.

"BİZ BİTTİK"

Ziraat Bankası’na borcu olan bir çiftçi ise bindiği traktörünün satılık olduğunu ifade ederek, “Satıyorum, her şey borç. Bizim son umudumuz bunlar. Biz bittik onu söyleyeyim” dedi.