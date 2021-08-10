CHP'li Antmen: "Kendi vatandaşı açlıktan intihar ederken..."

10 Ağustos 2021 Salı, 10:56

Türkiye son dönemde artan düzensiz göçmen sayısını ve işsizlik sorununu tartışıyor.

Bununla birlikye CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak tepki gösterdi.

"Bu videoyu herkes izlesin" diyen Antmen, Erdoğan'ın iki yıl önceki ABD ziyaretinde yaptığı konuşmasını paylaştı.

Erdoğan'ın, "110 bin Suriye'liye vatandaşlık verdik. Diğerlerine de vereceğiz. Bu insanlar vatandaşlık alsın ki kurum ve kuruluşlara işe girsin." sözlerini hatırlatan Antmen, "Kendi vatandaşı açlıktan intihar ederken Suriye vatandaşlarına iş arıyor. Yetmiyor hepsini vatandaş yapacağım diyor." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: