CHP'li Arslan'dan yangın tepkisi: Defalarca uyardık!

04 Ağustos 2020 Salı, 09:16

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Ege bölgesinde art arda meydana gelen büyük yangınlar sebebiyle, Tınaztepe Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'nin kapatılmasını hatırlattı. Yangınlara karşı daha etkin önlem alınması konusunda hükümete uyarıda bulunduklarını ifade eden Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tınaztepe Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi kapatılmasın, orman yangınlarıyla ilgili etkin önlem alınsın diye hükümeti defalarca uyardık, sonuç alınmayan önlemler, yanan ormanlar, yok olan doğal yaşam. Menderes’te yaşanan yangından zarar gören İzmirlilere geçmiş olsun diliyorum."

"BÖYLE BİR KURUMUN KAPATILMASI ORMAN CİNAYETİDİR!"

Geçtiğimiz yıl Tınaztepe Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'nin kapatılmasını Cumhuriyet duyurmuş CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise TBMM gündemine taşımıştı.