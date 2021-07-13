CHP'li Atila Sertel'den kendisini hedef gösteren yandaş medyaya: "Dinimizi siyasete alet etmeyenler alınmaz"
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerinden kendisini hedef alan AKP medyasına yanıt verdi.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözleri sonrası kendisini "müslümanlarla dalga geçtiği" iddiasıyla hedef alan AKP'ye yakın medyaya yanıt verdi.
CHP'li Sertel, Halk TV'de konuk olduğu programda, sunucu Ayşenur Arslan'ın Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın Fethullah Gülen'e övgüler düzdüğü kitabından söz ettiği sırada "Bunlar camide tesbih çekerken bile euro-dolar, euro-dolar diye çekmiyorsa ben de Atila Sertel değilim" demişti.
"DİNİ SİYASETE ALET ETMEYENLER ALINMAZ"
Sertel, bunun üzerine kendisini "müslümanlarla alay ettiği" iddiasıyla hedef alan iktidar medyasına yönelik Twitter sayfası üzerinden verdiği yanıtında, konuşmanın yer aldığı görüntüleri paylaşıp şu ifadeleri kullandı:
"Biz euro, dolar diye tesbih çekenlerin kimler olduğunu iyi biliyoruz.
İnançlı insanların, yüce dinimizi siyasete alet etmeyenlerin alınmayacağı bir konuşmadır.
FETÖ’ye övgü düzenlerin, euro ve dolar ile çalışanların alınmasında büyük yarar vardır."
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