CHP'li Aygun, sahte içki ölümleriyle ilgili 5 soru yöneltti

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:54

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Konyu Meclis gündemine taşıyan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, "Türkiye’de kaçak ve sahte içki konusunda paralel bir sektör oluşmuştur. Bu sektör sürekli büyüme göstermektedir" dedi.

Kaçak alkol nedeniyle 2020 yılında Türkiye genelinde 100’den fazla yurttaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Aygun, alkole yapılan ÖTV zamlarından bahsetti.



Konuyla ilgili 5 soru yönelten Aygun, "ÖTV ve KDV oranlarını düşürerek, vatandaşın sahte içki üretmesini engelleyecek misiniz?" dedi.

Aygun'un soru önergesi şöyle:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde marketten satın aldıkları sahte alkol nedeniyle 7 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Hastanede, 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi sürmektedir.

Alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığı denetimine alınmasını öngören 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun TBMM’deki görüşmeleri sırasında, dünyanın hiçbir ülkesinde alkollü içeceklerin Türkiye'deki kadar pahalı olmadığına işaret ederek, vergi oranları arttırıldıkça kaçak alkol tüketiminin arttığını ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin azaldığını vurguladım.

TBMM’deki uyarılarımın haklılığı her geçen gün daha da belirginleşmiştir. Tekirdağ’a Bulgaristan’dan geldiği iddia edilen sahte alkol, pet şişelerde veya normal alkol ambalajlarında marketlerde rahatça satılmaktadır. Marketlerde bile sahte içki satışının yapılabilmesi denetimlerin yetersizliğini ve sektördeki başıboşluğu gözler önüne sermektedir.

Türkiye’de kaçak ve sahte içki konusunda paralel bir sektör oluşmuştur. Bu sektör sürekli büyüme göstermektedir.

Rakı üretimi, son 15 yılda yüzde 40 azalmıştır. 2004'te rakı üretimi 44 milyon 167 bin litre iken 2019'da 27 milyon 763 bin litreye gerilemiştir. Bu gerileme, tüketime yansımamıştır. Tüketim azalmamış, üretim merdiven altına kaymıştır.

Kaçak alkol nedeniyle 2020 yılında Türkiye genelinde 100’den fazla vatandaş yaşamını yitirmiştir.

Bu bağlamda;

1. Marketlerde sahte içki satışını önleyecek tedbirler neden alınamamaktadır?

2. Bulgaristan’dan sahte ve kaçak içki nasıl bu kadar rahatlıkla Türkiye’ye gelmektedir? Gümrüklerde denetim neden sıkı tutulmamaktadır?

3. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) Ocak 2021’de yüzde 17.07 oranında artırılmıştır. Bu artış ile birlikte şu anda alkollü içeceklerden yüzde 18 oranında KDV alındığı için KDV’ye esas olan matrah da otomatik olarak artmıştır. Türkiye, alkollü içeceklerde ÖTV yüksekliği açısından dünyada 6. sırada yer almaktadır. Alkollü içeceklere yönelik ÖTV ve KDV oranlarını aşağıya çekmeyi düşünüyor musunuz?

4. 2020 yılının ilk 9 ayında 1 milyon litreden fazla kaçak içki ele geçirilmiştir. Paralel bir sektör oluşmuştur. Kaçak üretim, devletin yılda 2.5/3 milyar TL’ye yakın vergi kaybına da neden olmaktadır. Devletin kaybı, toplanan ÖTV’nin çok üzerindedir. Kaçak içki tüketimine karşı nasıl önlemler alacaksınız? Sadece 2020 yılında kaçak alkol üretimi kaynaklı 100’ü aşkın kişi yaşamını kaybetti. Kaçak içki tüketimini engelleyebilecek misiniz?

5. ÖTV ve KDV oranlarını düşürerek, vatandaşın sahte içki üretmesini engelleyecek misiniz?