Sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor
Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 7'si entübe 10 kişinin tedavisi hastanede sürüyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Remzi Zabınoğlu (70) bugün yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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