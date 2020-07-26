CHP'li Ayhan Barut: İktidarı adım atmaya çağırıyoruz
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "İğneden ipliğe her şeye zam gelirken salgınla birlikte zaten ekonomik kriz içindeki ülkemizde hayat, esnafından çiftçisine, işçisinden emeklisine, işsizinden memuruna herkes için çok zorlaştı. Özellikle de emekli yurttaşlarımız çok mağdur durumda. Bu sorunları görmeyen, çözüm üretmeyen iktidarı adım atmaya çağırıyoruz" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, artan enflasyona rağmen 2 yıldır emeklilere verilen bin liralık ikramiyenin hiç artmadığını dile getirerek; "emeklilerin maaşları insanca yaşam koşullarına uygun hale getirilmelidir" dedi.
"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTIRILMALI"
Emekli yurttaşların yaşadığı ekonomik zorluklardan söz ederek çözüm isteyen Ayhan Barut, "Hükümet en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini söylüyor ama emeklilerin önemli bir bölümünün maaşı 1500 liranın altında.
Aradaki fark Hazine tarafından tamamlanıyor. Maaşı 1500 liradan düşük olup da aradaki fark Hazine tarafından tamamlanan emeklilerin maaşları 1500 liraya ulaşana kadar da zam görmeyecek. Bu emeklilere sıfır zam demektir. Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 1000'er lira olmak üzere emeklilere yılda 2 ikramiye veriliyor.
2018 yılından bu yana geçen 2 yıllık sürede, yağdan şekere, etten süte, kiradan faturalara her şeyin fiyatı ve tutarı fırladı ama bu ikramiyeler hiç artmadı. 2 yıldır artmayan ve enflasyonla eriyen emekli ikramiyeleri arttırılmalıdır." dedi.
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