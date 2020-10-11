CHP'li Aziz Aydınlık’ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama
CHP milletvekilleri, Covid-19 nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ı ziyaret etti. Ankara Milletvekili Murat Emir, Aydınlık’ın durumunun hassasiyetini koruduğunu bildirdi.
CHP milletvekilleri, Mersin Şehir Hastanesi’nde Covid-19 nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ı ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Emir, doktorlardan alınan bilgilere göre Aydınlık’ın sağlık drumunun hassasiyetini koruduğunu belirterek Aydınlık ve Covid-19 tedavisi gören bütün hastalar için dua ettiklerini belirtti. Emir, “Aziz abimiz için yapılabilecek her şeyin yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki kısa bir zamanda iyileşecek ve yine hep birlikte çalışma olanağı bulacağız. Burada çalışan sağlıkçılara ve Türkiye’de Covid’le mücadele eden bütün sağlıkçılara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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