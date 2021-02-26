CHP'li Bakan: " 'Kanal İstanbul’u inadına yapacağız' deyip iklim kriziyle mücadele edemezsiniz"

26 Şubat 2021 Cuma, 12:23

Çevre ile ilgili çalışmalar yürüten 37 sivil toplum örgütünün Paris Anlaşması'nın onaylanması için TBMM’ye verilmek üzere imza kampanyası başlattığını belirten Bakan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bunu ben de bir milletvekili olarak imzaladım. ABD Paris Anlaşması’ndan çekilmişti, ancak yeni yönetimle beraber, anlaşmaya tekrar taraf olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesinde,

‘Türkiye’nin ABD’nin Paris Anlaşması’na geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığını, iklim kriziyle ilgili mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğunu’ belirtmiş. İyi de sayın Kalın, Türkiye beş yıldır imzaladığı Paris Anlaşması’nı Meclis’e getirmiyor. O ‘elzem’ dediğiniz noktada sözleşmeyi imzalamayan Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen’le dayanışma göstermişiz; uluslararası dayanışmanın içinde değiliz ki.”

"KARBON VERGİSİ İLE KARŞILAŞIRIZ"

Dünyanın, Paris Anlaşması'na taraf olmayan ülkelere yaptırım uygulamayı düşündüğünü ifade eden Bakan, "Yarın sınır kapısına gittiğinizde karbon vergisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sürecin dışında kalmak, sadece iklim kriziyle müzakere süreçlerinin dışında kalmak değil, aynı zamanda bizim onaylamama gerekçesi olarak söylediğimiz finansal hedeflerimizin de dışına düşmek demek” diye konuştu.

Gıda, su yokluğu ve suların yükselmesi sebebiyle başta Türkiye olmak üzere ciddi bir göç dalgası başlayacağı uyarısı yapan Murat Bakan, “O dramatik göç görüntülerini tekrar göreceğiz. Daha önce savaş mültecilerini görüyorduk, şimdi iklim mültecilerini göreceğiz. İklim krizini bir avuç insanın kaygısı olarak görmeyin. Bu sorun, kopmuş bir buzulun üzerindeki kutup ayısının sorunu değil sadece. Bu insanlığın, hepimizin ortak sorunu” dedi.

"ORMAN ARAZİSİNE KURULU SARAYDA MÜCADELE OLMAZ"

Bakan, “Bir taraftan Su Kaynakları, Kuraklık ve İklim Değişikliği Komisyonu'nu kurup diğer taraftan eskiden orman arazisi olan külliyede iklim kriziyle mücadele toplantısı yapamazsınız. Bir taraftan doğaya düşman ‘Kanal İstanbul’u inadına yapacağız’ deyip diğer taraftan iklim kriziyle mücadele edemezsiniz” diye konuştu.