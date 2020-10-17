CHP'li Bakan: Bu kare parti devletinin somutlaşmış halidir

17 Ekim 2020 Cumartesi, 14:47

Resmi bir kurumun, AKP Seferihisar İlçe Kadın Kolları başkanlık seçimine alet edilmesini “pervasızlığın zirvesi” olarak tanımlayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “bu kare parti devletinin somutlaşmış halidir, bundan daha iyi bir kare bulunamaz. Tahsisi talep eden, tahsise ve pankartın asılmasına onay veren kişiler her kimse, kanunlar, teamüller, devlet geleneği gibi kavramlara uzak olmalarının yanı sıra halkımıza karşı asgari nezaket ve saygı kurallarından da bihaberler” ifadelerini kullandı.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun “Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık” başlıklı 7. Maddesi`ni hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`na ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyeti`nin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.” hükmüne açıkça aykırı olan bu davranışla ilgili olarak yasadan almadıkları bu gücü ve yetkiyi nereden/kimlerden alıyorlar?” diye sordu.

Seferihisar İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir’in eşinin önceki dönem AKP Kadın Kolları Başkanı olduğunu hatırlatan CHP`li Bakan konuyu pazartesi günü soru önergesiyle Meclis Gündemine de taşıyacağını belirterek, “Kamu kuruluşu ve bir siyasi parti arasında bitişik nizamşeklinde bir tutum kabul edilemez. Sıfatlar, görevler ve makamlar her kim için olursa olsun, `Yeni Türkiye`adı altında `nepotizmi`kendi çıkarlarını parti devleti görüntüsü altında kullanamaz. Söz konusu personelin `tarafsızlık ve devlete bağlılık` ilkesi çerçevesinde görev yapması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.