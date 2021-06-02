CHP'li Bakan: "Türkiye çöp sömürgesi oldu"

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:28

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan Meclis’te yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin ithal çöp ülkesine döndüğünü söyledi. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nı (PAGEV) da eleştiren Bakan, "Plastik atık ithalatını serbest bırakın diyorsunuz ama PAGEV olarak üstünüze düşeni yapıyor musunuz?" diye sordu.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (INTERPOL), “Küresel Plastik Atık Pazarı’nda Ortaya Çıkan Yasadışı Eğilimler” başlıklı raporuna dikkat çeken CHP’li Bakan, “Plastik atık ticareti öyle bir noktaya ulaştı ki Interpol bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Malezya, Romanya gibi bazı ülkelerde meydana gelen yangınlar işaret ediliyor ve çöp mafyası oluştu diyor” dedi.

Murat Bakan, “Bizim derlediğimiz verilere göre; geri dönüşüm sektöründe 2018 yılında 10 yangın, 2019’da 39 yangın, 2020’de 63 ve 2021’in ilk dört ayında 46 yangın var. Bununla ilgili bir suç araştırması yapılmıyor. Geri dönüştürülmesi mümkün olmayan ve zehirli gazlar salan plastik atıklar Türkiye’de yakılıyor. Bu havayı kirletiyor, Türkiye’nin sularını kirletiyor, tarım arazilerini kirletiyor. Interpol, bu durumu Türkiye’ye bildiriyor. Ama İçişleri Bakanlığı bir adım atmıyor” diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN İTHAL ETTİĞİ PLASTİK ÇÖP MİKTARIN 173 KAT ARTTI"

Çöp ithalatı ile geri dönüşüm sektörünü 2018 yılından beri yakından takip ettiğini dile getiren CHP’li Bakan, “İzmir Kemalpaşa’daki, Çukurova’daki tarım arazilerinin ortasında ortaya çıkan çöp görüntüleri, Hollanda’nın çöpünün Mersin sokaklarında görülmesi, dere kenarlarında yakılan çöp görüntüleri öyle bir noktaya geldi ki artık görmezden gelinemiyor. 2018 yılından bu yana ithal edilen plastik çöp 173 kat arttı” dedi.

"ON BİNLERCE ATIK ÇÖP TÜRKİYE LİMANLARINDA BEKLİYOR"

Denetim vurgusu yapan CHP’li Bakan, “2B Plast şirketinin Almanya’dan ithal ettiği on binlerce ton karışık atık yani çöp hala Türkiye limanlarında bekliyor. 2B Plast olayından sonra polietilen ithalatını yasakladılar. Bu doğru bir karar. Çünkü denetleyemiyorsunuz. Ne gelen atığın içeriğini denetleyebiliyor ne geri dönüşüm şirketlerinin bu atıkların ne kadarını dönüştürdüğünü ne kadarını gömdüğünü nerede yaktığını ne de dönüştürdüğünü nereye sattığını denetleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

"PAGEV ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMADI"

Yasaklama kararını doğru bulsa da çözüm üretmeyeceğini söyleyen CHP’li Bakan, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) tutumunu eleştirdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“PAGEV lobi çalışması yapıyor. Yasaklanan ithalat serbest bırakılsın istiyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Plastik atık ithalatını serbest bırakın diyorsunuz ama PAGEV olarak üstünüze düşeni yapıyor musunuz? Birkaç işini bilmez geri dönüştürülemez atığı Türkiye’ye getirdi biz zarar gördük diyorsunuz ama PAGEV, denetime ilişkin üzerine düşeni yapmadı. PAGEV’in üstüne düşen sorumluluk; öncelikle denetimin ve kontrolün sağlanması için çözüm önerilerini getirmek ve adım atmak, sonrasında tüm denetim koşulları yerine getirilirse üreticinin ihtiyacı olan ürünün ithalinin izin verilmesi için çalışma yapmak olmalı.

PAGEV, cari açığı kapatıyoruz ekonomiye katkı sağlıyoruz diyor. Peki Türkiye’nin çöpü ne oluyor? Türkiye’de sanayiye yetecek kadar plastik atık üretiliyor zaten. Kendi çöpümüzü ayrıştırmıyoruz, dönüştürmüyoruz, ekonomik değer olarak yaratmıyoruz bununla ilgili bir çaba içinde değiliz. Ama başkasının çöpünü ucuza ithal edelim, sonra onları gömelim toprağımız suyumuz kirlensin. Böyle bir anlayışın karşısındayız. Türkiye dünyanın ve Avrupa’nın çöp sömürgesi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, bununla ilgili alınacak her önleme yapılacak her çalışmaya destek veririz.”