CHP'li Başarır: Akkuyu'nun hissesi kime gitti?

12 Şubat 2021 Cuma, 11:06

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’ndeki alıcısı bilinmeyen hisse satışını ve Rusya ile yapılan Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması’yla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye ilişkin konuşan Başarır, nükleer santral inşaatı projesinde; Inter RAO şirketinin sahibi olduğu yüzde 0.82’lik payını 13.5 milyon dolara sattığını belirterek, şunları söyledi:

“Kime sattı? Rus şirketine mi yoksa Türk Şirketine mi? Bizim bu satışla ilgili bir söz hakkımız yok. Bunu sorgulayabiliyor muyuz? Hayır. Topraklarımızda kurulan bu santralin değeri yaklaşık 2 milyar dolar. Nükleer santralin tamamı Rus şirketlerine ait. Ne yazık ki iktidar, buradan üretilecek elektriği dünyadaki kilovatsaati ortalama 4-5 dolar/centken yaklaşık 3 katı bedelle 15 yıl boyunca alım garantisi vermiştir. Yönetim Ruslarda, hisse Ruslarda ancak pahalı alım garantisi bizde.”

‘TÜRKİYE’NİN KAZANCI NE?’

Bununla birlikte olası bir nükleer santral kazasında tüm risk ve sorumluluğun Türkiye’ye ait olduğuna dikkat çeken CHP’li Başarır, “Buradan Enerji Bakanı’na soruyorum: Burada kazanan kim? Türkiye Cumhuriyeti mi? Ruslar mı? Sayın Bakan çıkın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kazancının ne olduğunu açıklayın. Mersin ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın bunu bilmeye hakkı var” dedi.

‘MUTFAK TÜPÜ PATLAMASINA BENZETMİŞTİ’

Rusya ile yapılan anlaşma sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası bir nükleer santral kazası riskini ‘evdeki mutfak tüpü patlaması riskine’ benzettiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Ne yazık ki, nükleer santral patlaması riskini evlerdeki mutfak tüpü patlaması riskine benzeten biri bu ülkeyi yönetiyor. Ne yayılacak olan yüksek oranda radyasyondan haberi var ne de nükleer atıkların vereceği zararlardan” diye sordu.

Başarır önergesinde ise Bakan Dönmez’in şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1-Hem ülkemizdeki toprağı hediye ettiğimiz hem dünyanın en pahalı elektrik enerjisini alma garantisi verdiğimiz hem de olası bir nükleer kazada sorumluluğun tamamen ülkemize ait olan Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması’nda Türkiye’nin kârı nedir?

2-Inter RAO’nun Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatı projesindeki yüzde 0.821’lik hissesini kime satmıştır? Yapılan bu satış hakkında bakanlığınıza bilgi verilmiş midir? Yapılan satışın ülkemizin güvenliği bakımından hangi şirkete yapıldığının bir önemi yok mudur?

3-Dünyada, kendi topraklarında nükleer santral inşa edilip sahibinin yüzde yüz başka bir devlete ait olduğu ülke var mıdır? Varsa bu hangi ülke ya da ülkelerdir?

4-Yapılan bu anlaşma, tek taraflı olarak Rusya Devleti’nin çıkarlarına hizmet eden bir anlaşma değil midir?



