CHP'li Başarır'dan AKP'lilere: "Şehide 'kelle' diyen daha büyük şerefsiz ve alçaktır"

10 Aralık 2020 Perşembe, 16:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’deki konuşması esnasında sabote edildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir konuşmasını sürdürürken, daha önce katılmış olduğu Habertürk canlı yayınındaki sözleri tekrar gündeme getirildi. AKP sıralarından kendisine yönelen “Sen kendine bak şeklindeki” tepkilere yanıt veren Başarır, “Ben her şeyin cevabını veririm. Hiç merak etmeyin. Benim alnım açık beyefendi. Siz çok rahat olun. Bana laf atmayın. Ben senin söylediğin lafa da cevabımı veririm” yanıtını verdi.





CHP’li Ali Mahir Başarır söz konusu “Ordu” tartışmalarına şu yanıtı verdi:

“Ben bu ülkede onurumla şerefimle askerlik yapmış, terhis almış bir insanım. Sen arkadaşlarına bak beyefendi. Hem bedelli askerlik yapıp hem de devletten maaş almış beyefendi. Benim askerlik terhis belgemde postal kokusu var, senin arkadaşlarında dolar kokusu var, beyefendi. Eğer ki bu ülkede, Allah göstermesin bir savaş çıkarsa, ben milletvekili rozetimi çıkarırım, o üniformayı onurla giyerim beyefendi. Benim lafımın başını sonunu keserek, bir cümleyle beni linç edemezsiniz beyefendi. Ben o konuşmamda, Mehmetçiğin postalını Katara vermem dedim beyefendi. Mehmetçik, asker, ordu benim başımın tacıdır. Orduya hakaret eden şerefsizdir, alçaktır. Ama şehide kelle diyen daha büyük şerefsiz ve alçaktır."

“RUS ŞİRKETLERİNİN SERMAYESİ AYDINLATILIYOR?”

Yapılan anlaşmanın başka şartlarına da değinen CHP’li Başarır, “ Garanti verdiniz dediniz ki üretilen elektriğin yarısını 15 yıl boyunca 1 kilovat saatini 12.35 sente alacağız. Peki, Avrupa’da, dünyada ne kadar 4-6 sent. Sayın bakan neden? Şu anda elektriği kesik 1 milyon insan var. Neden halkın hanesi kararttırılırken Rus şirketlerinin sermayesi aydınlatılıyor? Olası bir kazada Tazminat sorumluluğu benim, risk benim. Diğer ülkelere göre pahalı pahalı 3 katına alıyorum. Tavizi neden ben veriyorum” sözlerini dile getirdi.

“CEVAP VEREMEM “TİCARİ SIR” DEDİNİZ”

CHP’li Ali Mahir Başarır konuşmasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e seslenerek, “Şubat 2020 de size yazılı bir soru sordum. Avrupa Rusya’dan doğal gazın 1000 metreküpünü 120 dolara alırken biz neden 280 dolara alıyoruz, dedim. Bana vermiş olduğunuz yanıtta; ‘Cevap veremem ticari sır dediniz.’. Sayın Bakan ben size şahsi şirketinizi sormadım. Aile şirketinizi sormadım. Neden biz Avrupa’ya göre 2.5 kat daha fazla para veriyoruz dedim. Böyle devlet, böyle yönetim olur mu” ifadelerine yer verdi.

“HALK ÇOCUKLARINI DOYURAMIYOR”

Türkiye’de milyonlarca insanın doğal gazının kesik olduğunu belirten CHP’li Başarır, “ İnsanlar ısınamıyor. Ama biz, elektrikte de doğal gazda da Rusya’ya taviz vermekten hiç geri durmuyoruz. Pandemi sürecinde 1 milyon insanın elektriği kesilmiş. Ben sizden pandemi sürecinde elektrik faturalarının yüzde 50’sini almıyoruz diye bir indirim beklerdim. Ama siz, elektrik şirketlerinin misafir temsil-ağırlama-seyahat bedellerinin faturaya yansıtılacağını söylediniz. Halk çocuklarını doyuramıyor. O beyefendilerin gezi yemek masraflarını faturaya yansıtacaksınız. Milli bir enerji politikası bu olamaz. İnsanlar evine ekmek götüremiyor” dedi.