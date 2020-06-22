CHP’li Başevirgen: “Çiftçiye Borcunuzu Ödeyin!”

22 Haziran 2020 Pazartesi, 12:48

2019 yılında ödenmesi gereken tarımsal destekleme ödemelerinin bir kısmının halen ödenmemesine rağmen Cumhurbaşkanının tüm ödemelerin yapıldığına dair açıklamalarda bulunduğunu belirten Başevirgen,

“2020 yılının yarısını bitirdik. Çiftçi daha 2019 ödemelerini almaya çalışıyor. Bakanın müjde olarak açıkladığı ödemeler aslında çiftçinin geçen yıldan kazanılmış ancak ödenmemiş hakkı” dedi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğine karşı, iktidarın övünerek açıkladığı tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu ve bu nedenle çiftçilerin üretemez hale geldiğini belirten Bekir Başevirgen,

“Çiftçinin en büyük sorunu mazot. Çiftçi mazota %60 vergi ödüyor. Son 10 yılda mazot ve gübre fiyatları %250 oranında arttı. Kullandığı gübre ithal, yem ithal, kullandığı ilaçlar ithal. Elektrik, sulama pahalı. Bankalara borcu olmayan çiftçi yok. 2002 yılında borcu 1 milyar olan çiftçinin 2020 yılında borcu 130 milyara çıktı. Şimdi “veriyoruz” diye övünülen hangi destek çiftçinin yarasına merhem oluyor?” diye sordu.

İKTİDARDAN ÇİFTÇİYE: ‘BORCUM BORÇ, NE ÖDERİM, NE İNKAR EDERİM!’

Avrupa Birliği bütçesinin yüzde 45'inin tarımsal desteğe ayrıldığını, ülkemizde ise bu oranın bütçenin yüzde 1,9-2,9'u arasında olduğunu ifade eden Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen,

“Destekler yetersiz, yetmiyor. Oysa ki 2006 yılında çıkarılan Tarım Kanununa göre devletin çiftçiye ödemesi gereken 175 milyar TL borcu var. Pandemi sürecinin çiftçiye olan olumsuz etkileri de göz önüne alındığında yapılması gereken çiftçiye geriden gelen tarımsal destekleme ödemelerini müjde verircesine yapmak değil, Tarım Kanunu’nu uygulamaya koymaktır.

Ancak iktidar ‘Borcum borç, ne öderim ne inkar ederim’ gibi aymaz bir anlayışla bu borcu çiftçisine ödememekte, adeta kulağının üstüne yatmaktadır. Bu borç bir an önce gerçek sahiplerine ödenmeli ve bu sayede üretimin önünde duran ve çiftçinin belini büken engeller ortadan kaldırılmalıdır. ” dedi.