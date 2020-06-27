CHP’li Başkan Aksoy’a terör iddianamesi

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Menemen Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan soruşturmada Aksoy’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek yaptığı iddia edilen konuşmada, “Bir zat çıkıyor canlı yayınlarda soruyor. Siz kimsiniz diyor. Biz kim miyiz? Biz Cumhuriyet Halk Partilileriz. Biz vatanseverleriz. Biz ‘dostun bir gülü bana yeter’ diyen Pir Sultan Abdal’ız. Biz Serez’in esnaf çarşısındaki Şeyh Bedrettin’iz. Torlak Kemal’iz. Biz Ege dağlarında zulme direnen Yörük Ali’leriz. Biz sürgündeki Nâzım Hikmet’iz, Yılmaz Güney’iz, Ahmet Kaya’yız. Biz sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ız. Sivas’ta, Maraş’ta katledilen canlarız. Biz Uğur Mumcu’yuz, Bahriye Üçok’uz. Kızıldere’de öldürülen Mahir’iz. Biz Diyarbakır Cezaevi’nde ser verip sır vermeyen İbrahim’iz. Altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş’iz. Biz; Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözlerinin soruşturmanın dayanağı olduğu belirtildi.

Aksoy hakkında “THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP/HKO, TKP/ ML, TKP/ML-TiKKO KONFERANS, KP/ İÖ” propagandası yapmak suçlaması yöneltildi. Cumhuriyet’e konuşan Başkan Aksoy, “Hakkımda böyle bir iddianame hazırlanmış ve benim ifadem alınmadan. Ayrıca iddianame ile ilgili ulaşan bir konu yok. Davet gelirse zaten giderim” dedi.

Yaşanan olayın trajikomik olduğunu belirten Aksoy, “Şu anda olmayan terör örgütleri hakkımda suçlama olmuş. Bu konuşulanlar suç olsaydı, ortada bir tane CHP’li kalmazdı. Trajikomik bir olay” diyerek tepki gösterdi.