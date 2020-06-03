CHP'li Başkan Kerimoğlu: ‘Görevimiz yoksulluğu bitirmek’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, pandemi sürecinde CHP’li belediyelerin zor günleri atlatmak için üstüne düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının ardından normalleşme adımları sürerken Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, ilçede yapılanları ve süreci Cumhuriyet’e anlattı. Salgınla birlikte başta CHP’li belediyeler olmak üzere tüm belediye başkanlarının özveri ile çalıştığını söyleyen Kerimoğlu, “İktidarın engellemelerine rağmen süreci en iyi şekilde yürüttük. Gıda yardımı, askıda fatura ödemesi, esnafın borcunun kapatılması, ücretsiz ekmek, maske dağıtımı ve yardıma ihtiyacı olan yurttaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ettik” dedi. Dayanışmanın Bakırköy’de de üst düzeyde yaşandığını kaydeden Bülent Kerimoğlu, “1330 aileye yapmış olduğumuz yardımları düzenli olarak ödedik. İşini kaybeden ya da işyerini kapatmak zorunda kalan ailelere gıda yardımında bulunduk. Öğrenci desteklerini yüzde10 artırarak ödemelerini aksatmadan yaptık. Evlere dezenfektan ve ücretsiz maske dağıttık.16 branşta hizmet veren belediyemiz tıp merkezini yurttaşlarımızın sağlık sorunlarına yardımcı olmak için açık tuttuk. Evde sağlık hizmetlerine devam ettik. Engelli ailelerine desteğimizi sürdürdük. İki kız öğrenci yurdumuzu sağlık çalışanlarına tahsis ettik. Sokak hayvanlarına mama desteği sağladık... Kısacası halkçı ve kamucu anlayışımızın gereği olarak ‘kimsesizlerin kimsesi’ olduğumuzu halkımıza bir kez daha tüm CHP’li belediyeler olarak gösterdik” diye konuştu.

Türkiye’nin son 20 yılda ekonomik ve toplumsal büyük bir tahribatla karşı karşıya kaldığını, Cumhuriyetin bütün kazanımlarının tek tek hoyratça savrulduğunu anlatan Kerimoğlu, “İşsizlik, yoksulluk, basın özgürlüğü, eğitim, sağlık, hukuk ve dış politikada yaşanan sorunlar artık halının altına süpürülemeyecek düzeyde. Bu nedenle acil sosyal demokrat, halkçı, kamucu, üretimi önceleyen bir iktidara ihtiyaç var. AKP döneminde partizanca, kayırmacı dönem yaygınlaşarak,sadaka kültürü adeta kurumsallaştı. Yardım kolisi dağıtmak AKP’nin yoksulluğu yönetme anlayışıdır. Biz CHP’lilere düşen görev ise yardım kolisi dağıtmak değil, yoksullukla mücadele etmek ve yoksulluğu bitirmektir. Gelir dağılımında adaleti sağlamaktır. Üreten Türkiye’yi yeniden kurmaktır. Pansuman tedbirlerle sorunları öteleme dönemi geçmiştir. Artık kalıcı ve sürdürülebilir çözümler bulma zorunluluğu vardır. Tam da bu nedenle artık görev, halkın büyük güven ve takdirini kazanan CHP’dedir” ifadelerini kullandı.