CHP'li Başkan uyardı: ‘Yapılmayan okullar, krize davetiye çıkarıyor’

16 Temmuz 2020 Perşembe, 18:10

Yıkılan eski Muallim Mektebi, yeni adıyla Çelebi Mehmet Lisesi’nin bulunduğu alanda ilçe başkanları ve partililerle birlikte basın açıklaması düzenleyen İsmet Karaca,“Burası Devrim Şehidi Kubilay başta olmak üzere, birçok iş insanı, sanatçının yetiştiği Çelebi Mehmet Lisesi’nin arazisi Burada AKP iktidarının eğitim politikasının son halini görüyoruz. Bursa’da birçok okul planlanmadan, hesaplanmadan yıkıldı ve yerlerine yenisi yapılmadı. Şu an çocuklarımız 40-50 kişilik sınıflarda ikili eğitim görmek zorunda kalıyor. Sorduğumuzda ise ‘hemen inşaatına başlıyoruz’ yanıtı alıyoruz. AKP’nin zaten yaz-boz tahtasına dönen eğitim politikası, burada bir kez daha saplanmıştır; başarısızlığa mahkum olmuştur” dedi.

‘24 OKUL BEKLİYOR’

2017 yılından bu yana 24 okulun yıkım kararı alındığını kaydeden Karaca,“ Bu okullardaki öğrenciler varsa, okulun diğer bloklarına ya da başka okullara gönderilmiş, mevcut dersliklerdeki öğrenci sayısı arttığı gibi, özellikle mesleki ve teknik liselere yeni kayıt döneminde öğrenci alınamamıştı. Yıkılan okullardan Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 3.500 öğrenci, Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1.500 öğrenci olmak üzere toplamda 30 bin öğrencinin mağdur edildi. Aradan ne kadar zaman geçmiş? Hiçbir hareket yok. Plan yok, program yok, çünkü para yok. Molozlar ortada duruyor. Biz gündeme getirdikçe moloz temizliyorlar. Bursa’nın daha fazla dersliğe ihtiyacı var. Pandemi nedeniyle sınıf mevcutlarının iyice azaltılması da gündemde. Sabahçı-öğleci şeklindeki ikili öğretime bile itirazımız varken, tüm okullarda tekli öğretim isterken, AKP’nin plansız programsız eğitim politikaları yüzünden kriz kaçınılmaz. Bakanlık bir an önce bu okulları yaparak faaliyete geçirmeli” ifadelerini kullandı.