CHP'li başkandan Şahan Gökbakar'a teşekkür ziyareti

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:54

Sanatçı Şahan Gökbakar, Marmaris yangını sırasında yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. 8 gün boyunca sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gökbakar, yangının Selimiye Delikyol’a doğru adım adım ilerleyişini aktarmış ve yetkililere havadan müdahale çağırısında bulunmuştu. Gökbakar’ın bu çağrısı özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Yangını son ana kadar takip eden ve komşusunun evinin yanmasını izleyen Gökbakar’ın evi şans eseri alevlere teslim olmaktan kurtulmuştu.

'BÜYÜK KATKI SUNDU'

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Şahan Gökbakar’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay, “Şahan, 8 günlük kabus boyunca sesimizi duyurmamıza büyük katkı sundu. Bizler gibi o da yaptığı canlı yayınlarla Marmaris’in yangın söndürme uçağına ihtiyacı olduğunu anlattı. Kendi evi de yanmaktan son anda kurtuldu. Ben sesimizi duyurmamıza destek olduğu için teşekkür ederken, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Belediye Başkanı Oktay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan Gökbakar ise “Çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimize büyük geçmiş olsun. Şimdi yaraların sarılması için bizler de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadesini kullandı.