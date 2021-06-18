CHP’li Başkanı darp edenlerle AKP’li vekilin ticari ilişkisi

18 Haziran 2021 Cuma, 12:31

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kaçak yapılaşmaya izin vermediği için kimi rant çetelerinin hedefi haline geldiği belirtiliyor. Özışık kardeşlerin de adının karıştığı iddia edilen 'tecavüz kumpası' ile gündeme gelen olaylar zinciri beyzbol sopalı saldırıyla son buldu. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay’ın uğradığı saldırıdan dolayı geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi saldırının arkasında çetelerin olduğunu ve bu çetelerin AKP Milletvekili Metin Yavuz ile ticari ilişkisinin bulunduğunu iddia etti.

Hamzaçebi, ticaret sicil gazetesinde çıkan ilanı göstererek, Metin Yavuz’un eşine ait bir şirketin kaçak inşaat yapan ve ruhsatsız işyeri sahibine 250 Bin TL karşılığında satıldığının resmi belgesi olduğunu söyledi. Resmi evrakın bu ilişkinin her şeyi gösterdiğini ifade eden , “Bu şahıslar güçlerini merkezi hükümete dayamışlar ve bu şahıslara sahip çıkılmış” dedi.

'DİDİMİ TEMİZLEYECEĞİZ'

Mehmet Akif Hamzaçebi, konuşmasına şöyle devam etti: Ruhsatsız bir oteli mühürlemiş olması ve imar barışı dışında kalan eklentilerin yıkılması için ihale yapmış olması nedeniyle belediye başkanımıza bir takım çeteler saldırı düzenlemişlerdir. Bunlar pusucudur. Tuzak kurmayı iyi bilirler. Bunlara alışkınız, hiç önemli değil. Bunlar aşılır. Didim’in karnından bu çete bozuntularını temizleyeceğiz. Hiç kimse tereddüt etmesin, o günler gelmektedir” dedi.

'AÇILIŞINI NEDEN YAPTINIZ?'

Otel ile ilgili ayrıntı paylaşan Hamzaçebi, “İnşaat ruhsatının ve işletme ruhsatının olmadığı bir otel burası. AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz böylesi kanunsuz bir otelin açılışına gidiyor. İktidarın gücünü arkasında hisseden bir kişi ve bir grup bu güçle, benim önümde kimse duramaz anlayışıyla harekete geçiyorlar. Yavuz’a sormak istiyorum, İşletme ruhsatı olmayan, kaçak olan bu otelin açılışına neden gittiniz? Hangi nedenle gittiniz? Hangi ilişkiler sizi o otelin açılışına götürdü? İktidar gücünün milletvekili kanalıyla orada hissettirilmesi, o oteldeki kanunsuzlukların, o otelin yapımındaki usulsüzlüklerin, onun arkasındaki kirli ilişkilerin iktidar gücüyle örtbas edilmesi anlamındadır” ifadelerini kullandı.

VEKİLİN EŞİ HİSSENİ DEVRETMİŞ

AKP’li vekilin eşinin yasadışı yapılan otelin sahibine hissesini devrettiğini belgeler ile açıklandığını anlatan Hamzaçebi, “Söke Ticaret Sicil gazetesindeki belgeye göre Maya İnşaat Turizm Gıda Hayvancılık limited şirketindeki hisselerini Metin Yavuz’un eşi 250 bin TL bedelle otelin şirketine devrediyor. Bir milletvekilinin eşi şirketini, yasadışı yapılmış otelin sahibinin şirketine devrediyor. Onlar da kendilerini sağlama almak için hisselerini başka birilerine devretmişler ki ortaklığım burada görünmesin anlayışı gütmüşler” diye konuştu.