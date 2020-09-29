CHP'li başkanın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

29 Eylül 2020 Salı, 14:37

Antalya'da arkadaşı eski Özel Harekat Polisi Hakan B.'nin öldürüp ormanlık alanda yakmaya çalıştığı CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.



Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile Hakan B., bir mekanda alkol almaya başladı. Hakan B., iddiaya göre Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Kavganın ardından Hakan B. ile Yalçın ormanlık alana gitti. Hakan B. burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla vurarak öldürdü, ardından da cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.



Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, yaptıkları araştırmada CHP eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.



Yalçın’ın cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Hakan B. ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından Hasan Haluk Yalçın'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Yalçın'ın cenazesi, öğle vakti Uncalı Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından Döşemealtı Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şüpheli Hakan B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da CHP Döşemaltı eski ilçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski özel harekat polisi Hakan B., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B., adliyeye sevk edilmek üzere polis aracına götürülürken tişörtünün arka kısmını kaldırıp, yüzünü kapattı.