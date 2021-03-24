CHP'li belediye başkanlarından su manifestosu

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:06

CHP’li 10 büyükşehir belediye başkanı su, kuraklık ve iklim değişikliği konularını İzmir’de masaya yatırdı.

Yayınladıkları manifestoda en dikkat çekici kısım ise “Su Kanunu” hazırlanıp yürürlüğe konulması talebiydi.

Yeraltı sularının çekilmesi, nehir ekosisteminin bitme noktasına gelmesi ve sulak alanların korunamaması gibi birçok önemli konunun gündem gelmesi ümit verici bir gelişmeydi.

Vatandaş olarak her yıl yaşadığımız “Bu sene yağmursuz geçti. Acaba sularımız yetecek mi?” kabusunun son bulması adına düzenlenen bu çalıştay çok olumlu.

Sadece ülkemiz değil dünyamız kuraklık ve susuzluk ile mücadele verirken güçlü ve yeni su politikalarının oluşturulmasının zamanı neredeyse geldi geçiyor.

Özellikle devletlerin doğayla yaptığı inatlaşma ciddi problemler teşkil ediyor.

Örneğin İstanbul’da yapılması düşünülen “Kanal İstanbul Projesi” suyun doğal döngüsüne zarar verebileceği için buna en iyi örnek.

Diğer yandan tarım sektöründe de acil bir dönüşüm olmalı, tarımsal sulamada yaşanan büyük su israfının önüne derhal geçilmelidir.

Susuzluğu kadere bağlayarak geçen her dakika geleceğimiz altına yerleştirilmiş bir dinamittir.

Unutmayın! Dünya nüfusunun üçte biri tatlı suya erişimde sıkıntı çekiyor.

Acil olarak tedbir alınmadığı takdirde 2030 yılında erişim sıkıntısı toplam nüfusun üçte ikisine ulaşacak.

Hem dünyamızın hem de ülkemizin kısa zamanda alacağı kararlar ve uygulayacağı çözümler geleceği kurtarma adına atılacak büyük bir adım olacaktır.

Bu nedenle İzmir’de düzenlenen bu çalıştayı çok önemli buluyorum.

Farkındalık yaratma ve geleceği kurtarma adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriyorum.

Şu bir gerçek ki: Suyun kullanımı ve tüketimi vazgeçilmez bir insan hakkıdır.

Su, yeryüzünün en büyük zenginliği ve hayatın olmazsa olmazıdır.

Suyun gelecek yarım yüzyılda değer olarak petrolün yerini alması muhtemeldir.

Suyu gereksiz kullanmakta insana ve insan haklarına yapılmış en büyük sabotajdır.

Su tasarrufu bizler için ne kadar gerekliyse geleceğimiz için de bir o kadar değerlidir.

Evet, bunların hepsi doğru.

Peki ne yapmalıyız?

Bu çalıştay sorunun cevabı konusunda önemli yer tutuyor.

Büyükşehir Başkanları’nın yayınladıkları manifesto sonrası devleti de içerisine alan hızlı ve gerçekçi adımları atması gerek.

Su meselesi inanın çok önemli bir meseledir.

Kuraklığın, susuzluğun olmadığı bir dünya hayali de el birliğiyle sularımızı korumaktan geçmektedir.

Aksi halde hem insan nesli için hem de dünya üzerindeki tüm canlılar için büyük bir felaket senaryosu kapıda beklemektedir.