CHP'li belediyeden esnafı sevindirecek haber
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, koronavirüs pandemisi sürecinde zor günler geçiren esnafı sevindirecek bir karar aldı.
Mersin'de iş yerleri kapalı olan esnafın su borçlarını 500 TL'ye kadar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ödeyecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu:
"Bakanlık genelgeleri uyarınca, iş yerleri kapalı kalan esnafımızın iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskenlerinin su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını @mersin_bld olarak ödeyeceğiz. Kararımız #Mersin esnafına hayırlı olsun."
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