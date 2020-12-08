CHP'li belediyeden esnafı sevindirecek haber

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, koronavirüs pandemisi sürecinde zor günler geçiren esnafı sevindirecek bir karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2020 Salı, 18:39
CHP'li belediyeden esnafı sevindirecek haber
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Mersin'de iş yerleri kapalı olan esnafın su borçlarını 500 TL'ye kadar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ödeyecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu:

"Bakanlık genelgeleri uyarınca, iş yerleri kapalı kalan esnafımızın iş yerlerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskenlerinin su borçlarının 500 TL’ye kadar olan kısmını @mersin_bld olarak ödeyeceğiz. Kararımız #Mersin esnafına hayırlı olsun."


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