CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı

07 Aralık 2020 Pazartesi, 11:24

Milyonlarca çalışanın gözünün çevrili olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilk ayağı geçtiğimiz hafta yapıldı.Toplantıların ikincisi 15 Aralık'ta, üçüncüsü 22 Aralık'ta yapılacak.

Halen 2324 lira olan asgari ücretin insanca yaşam koşullarını sağlamaktan hayli uzak olduğunu belirten işçi sendikaları, Hükümet'e bu gerçeğe uygun bir rakam için çağrı yaparken CHP'li belediyelerin attığı adım dikkat çekti.

Manisa'nın CHP'li Akhisar Belediyesi, asgari ücretin 3100 liranın altında olmayacağını duyurdu. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına" dedi.

CHP’li Kırşehir Belediyesi’nde de en düşük maaş 3 bin liraya yükseltildi. Belediyeyi 462 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Kırşehir Belediye Bakanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruflarla her ay 3 milyon lira zarar eden belediyeyi, her ay 2 milyon lira kâra geçirdiklerini söyledi.

Sendika temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda çalışanlara yapılan zamları açıklayan Ekicioğlu, “Çalışanlarımıza yüzde 15 ve yüzde 35 arasında değişen zamlar yaptık. Zamlarda yapılan artışların genel ortalaması ise yüzde 25’i buldu. Sosyal haklar da dahil edildiğinde işçilerimize yüzde 40’a varan bir zam yapmış olduk." ifadelerini kullandı.