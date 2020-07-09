CHP'li belediyelerden havai fişek kararı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 18:15

Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından CHP'li belediyeler, havai fişek kullanımını yasaklamaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Edirne Belediyesi etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı aldı. Bakırköy Belediyesi ise ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Sakarya'nın Taşkısığı bölgesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2'si patlayıcı madde imha timinden 3 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

İZMİR'DE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILMAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı. Başkan Tunç Soyer, “Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini dile getiren Soyer, “Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir’de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda benim destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum” diye konuştu.

SOYER'DEN ÇAĞRI

Başkan Soyer her havai fişek gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini belirterek şöyle devam etti: “Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor. Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter.” İzmir’in ilçe belediye başkanlarına da seslenen Başkan Soyer, “İlçe belediye başkanlarımızı da buradan etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya çağırıyorum. Çünkü çağdaş İzmir’e bu yakışır” dedi.

EDİRNE BELEDİYESİ, HAVAİ FİŞEK KULLANMAYACAK

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sakarya'da meydana gelen havai fişek faciasının ardından belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamaya yapan Gürkan, şunları söyledi:

"Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk. Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım."

BAKIRKÖY BELEDİYESİ, HAVAİ FİŞEK KULLANIMINI YASAKLADI

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabında ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle alındığını ifade eden Kerimoğlu, "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.

DATÇA BELEDİYESİ, HAVAİ FİŞEK KULLANMAYACAĞIZ

Datça Belediyesi de gösteri ve etkinliklerinde havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak bugünden itibaren hiç bir gösteri ve etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

FINDIKLI BELEDİYESİ: HAVAİ FİŞEK KULLANMAMA KARARI ALDIK

“Belediye ve Fındıklı Halkı olarak her zaman insan ve doğa haklarına saygılı olduk, bu hakların savunucusu olduk. Bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmama kararı aldık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ATAKUM BELEDİYESİ: HİÇBİR ETKİNLİKTE HAVAİ FİŞEK KULLANILMAYACAKTIR

“Atakum Belediyesi olarak her zaman emeğe ve insana saygı duyduk.Yurttaşlarımızın desteğiyle çevreyi, doğayı gözeten çalışmalar yaptık. Aldığımız karar neticesinde artık yapacağımız hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”