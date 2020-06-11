CHP’li belediyelerden tepki: ‘Bir lira katkı sunulmadı’

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı görüntülü çevrimiçi bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ekonomik zorluklar, kaynak yaratma aşamaları masaya yatırılırken iktidara ekonomik katkı sunması için çağrıda bulunuldu.

CHP’li İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanları dün görüntülü çevrimiçi bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, “Uyarmak isteriz ki, alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edilmesi veya alınmaması ciddi bir risktir. Aynı şekilde uyulmayan kuralların tehlikeyi büyütebileceğinin de altını çizmek ve yurttaşlarımızı uyarmak isteriz” denildi.

Salgının her alanda olumsuz etkileri olduğu kaydedilen açıklamada, “30 Nisan günü yaptığımız toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB), Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantının acilen yapılmasını talep etmiştik. Üzülerek belirtmek isteriz ki, üyesi olduğumuz bu kuruluşumuzun yönetimi, talebimizin gereğini yerine getirmek bir yana, hiçbir dönüş dahi yapmamıştır. Bunu kınadığımızı, belediyecilik anlayışı ve yönetim tarzı açısından büyük bir sorun olarak gördüğümüzü belirtmek durumundayız” ifadelerine yer verildi. İktidarın salgın sürecinde yerel yönetimlere tek bir liralık katkı bile sağlamadığı ve bu durumun yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit ettiği kaydedildi.

CHP’li başkanların imza attığı ortak açıklamada iktidara ekonomik bir adım atması yönünde çağrıda bulunarak “Kentlerimizin ekonomide de normale dönebilmesi için bizler bütün imkânları zorlayarak kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Ancak buna rağmen İller Bankası gelirleri başta olmak üzere, merkezi hükümetin katkıları zorunluluk arz etmektedir.”