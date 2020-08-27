CHP’li belediyeye aynı gün içinde haciz ve zorla tahliye

27 Ağustos 2020 Perşembe, 18:35

Samsun’da CHP’li Atakum Belediyesi’ne aynı gün içinde hem önceki AKP’li yönetimin borçları nedeniyle haciz uygulandı hem de arazi devri sonrası tahliye işlemlerinin sürdürdüğü sosyal tesislerdeki kent mobilyaları ve yapılara AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirimde bulunulmadan el konuldu. 31 Mart 2020 yerel seçimleri sonrasında makam koltuğuna oturduğu anlarda icra memurlarının kurum kapısında olduğunu öğrenen CHP’li Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye yönelik yıldırma girişimleri devam ediyor. Atakum Belediyesi’nde sabah mesaisi, eski yönetimin borçları nedeniyle kurumun kapısına dayanan icra memurları ile başladı. Edinilen bilgilere göre, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen öncesinde belediyeye 46 gün içinde 37,5 ton löp et satışı yapan alacaklı firmanın avukatı, icra memurları eşliğinde Atakum Belediyesi’ne geldi. Personel tarafından kullanılan çay ocağındaki çay kazanı, bilgisayar, monitör, klavye, mouse ve yazıcıya haciz koyan icra memurları tutanak oluşturduktan sonra belediyeden ayrıldı.

DEMİRBAŞLARA EL KOYDU

Atakum Belediyesi, günün ikinci yarısında ise AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından demirbaşlarına el konulması şokuyla karşılaştı. Samsun’da uzun yıllardır Atakum Belediyesi tarafından kamu yararı gözetilerek işletilen Atakum sahilindeki Yalı Kafe, 31 Mart 2020 yerel seçimlerinin ardından arazi mülkiyetine sahip olan İller Bankası tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Kafe, düğün salonu, kültür merkezi ve kamelyaların yer aldığı tesiste tahliye işlemlerini sürdüren Atakum Belediyesi ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin haber vermeden gerçekleştirdiği ‘tahliye baskını’ ile karşı karşıya kaldı. Vinç, kamyon, TIR ve iş makineleri ile birlikte gün içerisinde Yalı Kafe’ye gelen Büyükşehir ekipleri, tesiste Atakum Belediyesi’ne ait olan demirbaş malzemelere el koydu. Tesisteki 15 adet kamelya, serender, ahşap ve çelik konstrüksiyon yapılar iş makineleriyle söküldü. Atakum Belediyesi yetkililerinin, tahliye işlemlerine devam edildiği ve kısa süre içerisinde tamamlanacağını aktarmalarına karşın Samsun Büyükşehir ekipleri; tesisteki Atakum Belediyesi’ne ait demirbaşlara el koydu. Vinçlerle yerlerinden sökülen kamelya ve diğer kent mobilyalarının kamyona yüklenerek Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin deposuna taşındığı öğrenildi.