CHP'li belediyeye kaymakamlık engeli: Spor salonlarına el konuldu

03 Şubat 2021 Çarşamba, 20:48

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ait 10 spor salonu ve bir yüzme havuzu olmak üzere 11 merkeze Esenyurt Kaymakamlığı el koydu.

KRT'de yer alan habere göre; Esenyurt Kaymalamlığı ilgili yazıyı Kaymakam Vural Karagül imzası ile 20 Ocak 2021'de Esenyurt Belediyesi'ne iletti.

Spor salonları; gündüz öğrenciler, geceleri ve hafta sonları da Esenyurt halkının kullanması için yapılmıştı. Kaymakamlık belediye, AKP yönetimindeyken hiçbir sorun çıkarmamıştı.

171 PERSONEL VARDI

Spor salonunda çalışan antrenör, temizlik personeli Esenyurt Belediyesi şirketlerinden ESPAŞ bünyesindeydi. Çalışanlar arasında memur, işçi ve yarı zamanlı olmak üzere 171 personel vardı. Spor salonlarının çoğu ilçedeki mevcut okul bahçelerinde yer alıyordu. Bu spor salonlarından hem on binlerce Esenyurtlu ve yüzbinlerce öğrenci yararlanıyordu. Tüm giderleri de belediye tarafından karşılanıyordu.

ANAHTARLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Kaymakamlığın el koyması ile Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun anahtarları bugün değiştirildi. Bu sabah salona giden çalışanlar içeri giremedi, kapının önünde kaldı.

10'LARCA İNSAN İŞSİZ KALACAK

Esenyurt Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı ilk oturumunda konu gündeme geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, onlarca insanın işsiz kalacağını belirtti.

KENT KONSEYİ RAPOR HAZIRLADI

Esenyurt Kent Konseyi konuyla ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Okullar Hayat Bulsun” projesi adı altında. İlçelerdeki devlet okullarının bahçesinde bulunan ancak ilçe belediyeleri ve il özel idaresi tarafından yapılan spor salonlarının işletme yetkisi ilçe belediyesine verildi.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü vatandaşlarına bu spor salonlarında ücretsiz yararlanacağı Yüzme, Basketbol, Voleybol, Karate, Tekvando, jimnastik, Uzakdoğu sporları gibi onlarca branşta çocuklara, gençlere ve fiziksel engellilere yönelik antrenman olanağı sağladı.

Bu spor salonlarında çalıştırmak üzere 171 personel Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri müdürlüğü bünyesinde istihdam ederek 10 yıldan bu yana farklı branşlarda binlerce çocuk ve gençlere ücretsiz spor yapma olanağı sağlıyorlar

Bu salonlar da eğitim alan binlerce sporcu arasında kendi branşlarında Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazanarak ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmekte olan sporcular bulunmaktadır.

Esenyurt’un hemen her mahallesinde bulunan bu spor salonların da öğrenciler okul döneminde beden eğitimi derslerini yapmakta, resmi bayramlarını kutlayabilmektedir.

Bu tesisleri kullanan binlerce sporcuya Esenyurt Belediyesi tarafından dönemsel olarak ayakkabı,çanta,eşofman ve branşlarına göre kullanılması gereken tüm spor ekipmanları ücretsiz olarak verilmektedir.

Tüm bu spor salonlarının bakım onarım, elektirik ,su ,doğalgaz gibi giderleri Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Sonuç İtibariyle;

Bu spor salonlarının işletim hakkının İlçe milli eğitim müdürlüğüne devredilmesi durumun da

- Bu spor salonların da eğitim alan , spor yapma imkanı bulan binlerce çocuk ve vatandaş bu imkanlardan faydalanamayacaktır.

- Bu salonlar da çalışmakta olan alanların da uzman antrenör , danışma personeli , temizlik personeli ülkemizin ve dünyanın dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde işinden olma tehlikesi yaşayacaktır.

- Okullar bu salonların işletimi üstlenerek (elektirik,su,doğalğaz,bakım onarım,personel gideri)

Artı bir bütçeyle karşılaşacaktır.