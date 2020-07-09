CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı ve dokuz8Haber’in Twitter hesapları askıya alındı!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 12:15

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve dokuz8Haber’in Twitter hesapları kısıtlandı.

dokuz8Haber’in internet sitesinde yer alan habere göre, Twitter söz konusu kısıtlama için herhangi bir gerekçe göstermedi. Dokuz8Haber, “Konuyla ilgili dokuz8HABER’e Twitter tarafından herhangi bir gerekçe veya bilgilendirme maili gönderilmedi” dedi.

Öte yandan, dokuz8HABER Twitter akışını @dokuz8TV hesabından ve dokuz8HABER’in Facebook, İnstagram hesaplarından sürdürürken, dokuz8haber.net adresinde de güncel haber paylaşımına devam ediliyor.





CHP'Lİ BAŞKANIN HESABI DA KISITLANDI

Twitter’ın kısıtladığı hesaplar arasında CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın hesabı da yer alıyor. Akpolat’ın hesabına girenler, “Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?” uyarısıyla karşılaşıyor.