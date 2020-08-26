CHP'li Budak Cumhurbaşkanlığına sordu: 'Bu şirket neye güveniyor?'

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:09

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Serik’teki 500 bin TL’lik rüşvetin sorumluları cezalandırılmadan ellerini kollarını sallayarak geziyor ama rüşveti ifşa eden Serik Belediye Başkanı’na şimdi de haciz kıskacıyla, siyasi bir mobbing uygulanıyor. Daha önce eşi benzerini görmediğimiz bir küstahlıkla, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının istifaya çağırıldığına şahit oluyoruz. Bu firmanın arkasında kim var ki seçilmiş bir belediye başkanını tehdit ediyor?” dedi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ayrı ayrı soru önergeleri veren Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya’nın Serik İlçesi Belediye Meclisinin, AK Partili Belediye Başkanı Enver Aputkan başkanlığında 24 Ağustos Pazartesi günü yaptığı toplantının gündemini, belediyeye ait yaklaşık 194 dönüm taşınmaza Sistemli Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin getirdiği icra yoluyla satış işlemi oluşturmuştur.

Söz konusu şirket ile AK Partili Belediye Başkanı Ramazan Çalık döneminde 2016-2019 yılları arasında araç ve iş makinası kiralama, katı atık yönetimi, park ve bahçe hizmetleri konularında hizmet alınmış, ancak Enver Aputkan seçimi kazandıktan sonra şirketle ilişkiler kesilmiş. Şimdi şirket, belediyenin borçlarına karşılık beş taşınmazın icra yoluyla satışını istemiş.

BU ŞİRKET NEYE GÜVENİYOR?

Ama işin asıl dikkat çekici yanı, özel bir şirketin, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanına, belediye meclis üyelerine gönderdiği bir mektup aracılığıyla ‘ruh hastası’ diye hakaret etmekten çekinmemesidir. Bu yetmiyor aynı mektupta bir de şu ifadelerle haciz tehdidi altında istifasını istiyor:

‘Belediye Başkanı iddia ettiği gibi Serik halkına hizmet için makamında bulunuyorsa, Serik halkının yararını kendi yararından önde tutuyorsa, şirketimize karşı sergilemiş olduğu hasmane tutumları nedeniyle özür dilemesi ve istifa etmesi halinde satış talebimizden vazgeçeceğimizi, yeni başkan ile belediyeniz ve Serik halkının menfaatleri göz önünde bulundurularak ödeme görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar haciz işlemlerine devam etmeyeceğimizi meclis üyelerine bildiririz.’

Sormak istiyorum bu şirket neye, kime güvenip seçilmiş bir belediye başkanını tehdit ediyor?”

Şirketin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızının nikah şahitliğini yaptığı Nuri Albayrak’ın yönetim kurulu üyesi olduğu Albayrak Holdinge bağlı göründüğünü dile getiren Budak, şirketin Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre kurucularının Kazım Albayrak Muzaffer Albayrak, Bayram Albayrak, Faruk Albayrak ve Mesut Muhammed Albayrak olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İçişleri Bakanı Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Farklı belediyelere de hizmet satan Sistemli Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin bir belediye başkanını istifaya davet ederek belediyeyi hacizle tehdit etmesi aynı zamanda AK Parti Genel Başkanlığı da yürüten Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından takip edilmekte midir?

-Özel bir firmanın halkın seçtiği bir belediye başkanını özür dileyerek istifaya davet etmesi, istifa etmemesi halinde haciz işlemiyle tehdit etmesi demokratik hukuk devleti normlarına uygun mudur?

-AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’a yönelik tehditkar ve hakaretamiz sözlerin de yer aldığı bilgi notunu yazan şirket hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa ne zaman başlatılacaktır?

-AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın 500 bin TL’lik rüşvet tartışmalarından sonra istifa etmesi için çeşitli kanallardan baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?

-Sistemli Dağıtım Hizmetleri AŞ halen Türkiye çapında hangi belediyelere hangi tarihler itibariyle hizmet vermektedir?

-Önceki dönemin CHP Belediye Meclis Üyesi Ömer Gürler’in 2015-2016 yılları arasında Serik Belediyesinin söz konusu şirketten yaptığı mal ve hizmet alımlarıyla ilgili usulsüzlük iddialarına yönelik İçişleri Bakanlığına yaptığı soruşturma başvurusuna izin verilmemesinin nedeni nedir?”