CHP’li Budak: Millet bahçesi olacak yerde neden ‘rezidans’ yükseliyor?

26 Eylül 2020 Cumartesi, 12:03

Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, şunları dile getirdi:

“Antalya’nın Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki 4110 ada 2 parsel numaralı Hazineye ait olan taşınmaz, Cumhurbaşkanı’nın 11/09/2018 tarihli ve 391 sayılı onayı ile Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ’ye bedelsiz olarak devredilmiştir. Basına yansıyan haberde Millet Bahçesi yapılmak amacıyla TOKİ’ye bedelsiz devredilen bu alanın, 31/12/2019 tarihinde özel bir şirkete satıldığı iddia edilmektedir.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKİ KEZ TALİP OLDU

“Daha önce iki defa Akdeniz Üniversitesi bu taşınmazın üniversitenin genişletilmesi için kendilerine tahsis edilmesini talep etmiş, ancak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü söz konusu alanın kamu hizmetleri için kullanılacağı gerekçesiyle üniversitenin taleplerine olumsuz yanıt vermiştir. Oysa şimdi söz konusu arazide çok katlı bir rezidans inşaatı yükselmektedir. Yeşil alan olması için TOKİ’ye bedelsiz devredilen bir arazide Millet Bahçesi olacak yerde neden çok katlı bir rezidans inşaatı yükseliyor bilmek istiyoruz. Madem Millet Bahçesi de olmayacaktı neden araziye iki kez talip olan Akdeniz Üniversitesi’ne verilmedi?”

Budak, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Cumhurbaşkanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılması amacıyla TOKİ’ye bedelsiz devredilen söz konusu taşınmazın TOKİ tarafından özel bir şirkete satıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa hangi nedenle ve hangi tarihte satış işlemi yapılmıştır? TOKİ bu satıştan ne kadar gelir elde etmiştir? Cumhurbaşkanı’nın onayladığı Millet Bahçesi projesinden vazgeçilmesinin nedeni nedir? Daha önce iki kere Akdeniz Üniversitesinin söz konusu alanın kendilerine tahsis edilmesi talebi, alanın kamu hizmetine ayrıldığı gerekçesi ile reddedilmişken, alanın özel bir şirkete satılmasının gerekçeleri nelerdir?”