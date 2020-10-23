CHP'li Budak: 'Risk bugün her zamankinden daha fazla'

23 Ekim 2020 Cuma, 13:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, önergede şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’ın Metzamor şehrinde inşaatına 1970 yılında başlanan ve eski Sovyet teknolojisi ile inşa edilen Metzamor Nükleer Santralinin ülkemiz açısından oluşturduğu risk bugün her zamankinden daha fazladır.

KAPATILMASI İÇİN ACİL ULUSLARARASI GİRİŞİM

Birinci derece deprem bölgesi üzerinde kurulu olan Nükleer Santral Ermenistan’ın başkenti Erivan’a 32 kilometre; Türkiye sınırına mesafesi sadece 16 kilometredir. Metzamor Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) verilerinde, ‘Dünyanın en tehlikeli nükleer santrali’ olarak gösterilmektedir. Kullanım ömrünü tamamladığı için santrali 2016’da kapatmayı planlayan Ermenistan, enerji gereksinimini gerekçe göstererek bu hedefini 2026’ya ertelemiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısından sonra süren çatışmalar, bu nükleer tehdide karşı uluslararası girişimlerde bulunulmasını daha acil hale getirmiştir.

İşgalci Ermenistan yönetiminin çatışmaları Nahçıvan’a taşıma ve sivil yerleşim bölgelerine yayma çabası tehlikenin boyutunu artırmaktadır. Gelinen aşamada bu nükleer santral maalesef ülkeleri kuşaklar boyunca zehirleme riski taşıyan potansiyel bir nükleer bomba gibidir. Ermenistan yönetiminin saldırgan tutumu, ülkemizin bu konudaki taleplerini daha haklı hale getirmiştir.”

Budak, önergede şu sorulara yer verdi:

“1979’dan beri faaliyette olan Metzamor Nükleer Santralinin faaliyetine son verilmesi amacıyla Türkiye’nin hem ülkeler düzeyinde hem de uluslararası kurumlarda yaptığı resmi başvurular nelerdir? Metzamor Nükleer Santralinin kapatılması amacıyla Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA), Avrupa Birliği (AB) ve diğer ilgili uluslararası platformlarda hangi girişimlerde bulunulmuştur?

Bölgedeki son gelişmeler de dikkate alındığında nükleer santralin kapatılması için bölge ülkeleriyle bir inisiyatif başlatılması düşünülmekte midir? Metzamor Nükleer Santraliyle ilgili savaş sürecinde gelişebilecek olası tehditler ve provokasyonlara karşı önlemler var mıdır, eylem planları yapılmakta mıdır? Söz konusu nükleer santralden kaynaklı mevcut risklere karşı sınırımızda ne tür önlemler alınmıştır? Günlük risk ölçümleri yapılmakta mıdır? Güvenlik risklerine karşı ön uyarı ve alarm sistemi kurulmuş mudur? Son yıllarda bölgedeki radyasyon düzeyinde referans kriterlerin aşıldığı günler olmuş mudur? Olmuşsa buna karşı hangi faaliyetler yürütülmüştür?”