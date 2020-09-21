CHP'li Bülbül: İktidarın 'çoklu baro' projesi suya düştü

21 Eylül 2020 Pazartesi, 12:00

Konu hakkında açıklama yapan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, savunmanın bölünmesi için oluşturulmuş bu projenin suya düştüğünü vurgulayarak şunları söyledi.

"TEPEDEN İNME EMİRLERLE KANUN YAPILAMAZ"

“Bir kanunun Mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmesi yeterli değil, toplum onu kabul etmiyorsa Saray İktidarı ne yapsa fayda etmez. Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikler bir hukuk faciasıydı.

Bu düzenleme adeta toplumumuz, anayasamız için bir ayıp niteliğinde. Ama gördük ki tek adamın emri ile oluşturulan bu kanun değişikliği hiçbir işe yaramadı, avukatlardan destek bulamadı. İstanbul Barosunda 31 Aralık 2019 itibariyle 46 bin 052 üye, Ankara barosunda 17 bin 598 üye var. Bu kadar sayı içerisinden 2 bin imza bile toplayamadılar. İktidar yandaşı Selman Öğüt bile bu ayıp bize yeter dedi”

"TOPLUM SAVUNMANIN BAĞIMSIZ KALMASINDA HEM FİKİR"

“Tek adam rejimi Torba Kanun tekliflerini Saray’dan meclise getirmeyi ve bu tekliflerin Anayasaya aykırılığını rutin haline getirdi. Ama esas olan halkın talebinin olması ve kanun teklifini benimsemesidir. Halkın bir talebi olmaksızın, sarayın tek adam rejimi tarafından Meclise gönderilen kanun teklifleri tek bir virgülü değişmeksizin AKP iktidarı tarafından komisyon ve genel kurula sevk edildi.

Ama teklif yasalaşmış olsa da uygulama olanağı bulamadı. Tepeden, Saraydan inme emirlerle oluşturduğunuz kanunlar halk tarafından benimsenmeyince, projelerinizin nasıl gerçekleşmediğini görüyoruz. Saray halkın taleplerini karşılamıyor, vatandaşın derdine çözüm bulamıyor.

Hukuksuzluklarınızı meşrulaştırmaya çalışabilirsiniz ama topluma değişiklikleri kabul ettiremediğiniz için ne yapsanız fayda etmiyor. Siz savunmanın bağımlılığı ve taraflılığını mevzuata koymuş olabilirsiniz ama toplum savunmanın özgür bağımsız kalması gerektiği konusunda hem fikir”

"BAZI YANDAŞLAR HALA HAYAL DÜNYASINDAN ÇIKAMADI"

“Bugün dahi iddia ediliyor ki İstanbul’da baro kurulacak, TBB Genel Kuruluna delege gönderilecek. Bazı yandaşlarımız hala hayal dünyasından çıkamadı. Değişiklik yaptığınız Kanuna göre baroların genel kurulu ekim ayının ilk haftası içinde toplanır. Genel kurul çağrısı ise en az 30 gün önceden başlayarak ilan edilir.

Baroların bölünmesini destekleyen avukatlar bu süreyi kaçıralı çok oluyor. Eylül ayının son haftalarındayken hala yeni baro kurup TBB’ye delege göndermeyi konuşuyorsunuz. Kanun hükmü açıkken söylenti niteliğindeki bu lafları anlamak çok güç.

Ayrıca belirtmek gerekir ki delege sistemindeki adaletsizlik ve hukuksuzluk, bu kanuna evet diyenlere de yaramayacak”