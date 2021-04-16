CHP'li Bülbül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin devrini Meclis gündemine taşıdı
CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini Meclis’e taşıdı.
Gezi Parkı’nın İBB’nin elinden alınarak Sultan Beyazıt Han Vakfı'na teslim edilmesi tartışma yaratmıştı. İstanbul’da toplam 76 tescilli yapının vakıflara devredildiği, bunlardan birinin de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) binası olduğu öğrenilmişti.
MSGSÜ'nün Fındıklı Yerleşkesindeki Cemile Sultan Sarayı'nın da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aktarılmasının ardından, yerleşkedeki tüm binalar vakıflara ait olmuş oldu. Konuyu Meclis’e taşıyan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
CHP’li Bülbül önergesinde, sarayın 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesine dayanarak devredildiğini ancak maddenin mülkiyet hakkına, anayasaya ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, “Bu kapsamda Cemile Sultan Sarayının vakfa devredilmesiyle kamuoyuyla paylaşılması gereken hususlar mevcuttur” ifadelerine yer verdi.
Bülbül önergesinde Bakan Ersoy’a şu 6 soruyu sordu:
1- Cemile Sultan Sarayı 5737 sayılı kanunun 30. maddesinde bahsi geçen üç kriteri nasıl sağlamaktadır?
2- Cemile Sultan Saray’ı vakıf suretiyle mi yapılmıştır?
3- Yapılan devirle Saray hangi vakfa devredilmiştir?
4- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin tescil sonrasında yapmış olduğu açıklamada sembolik bir kira ödeyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda ödenecek kira ne kadardır?
5- Binanın vakıf adına tescil edilmesi ile ne amaçlanmaktadır?
6- Binanın kullanım şekliyle ilgili bir değişiklik olacak mıdır?
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