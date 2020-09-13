CHP'li Bülbül: “Tek adam rejimi 12 Eylül’ü aratmıyor”

13 Eylül 2020 Pazar, 13:24

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı.

Bülbül açıklamasında şunları söyledi:

"12 Eylül günü ülke tarihinin en kara günlerinden biridir. “Demokrasiyi getireceğiz” denilerek yapılan darbe işkenceleri, idamları, faili meçhulleri getirmiştir. 12 Eylül’ün yarattığı karanlık dönemin bilançosu ise çok ağır. 650 bin kişi yargılanmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 50 kişi idam edildi, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelenmiştir. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanmış, yüzlerce sendika, konfederasyon, dernek ve demokratik kitle örgütleri kapatılmış, yöneticileri tutuklanmıştır. Bağımsız Türkiye için mücadele eden devrimciler idam edilmiştir.

Bugün darbeyle hesaplaşacağız diyenler bırakın hesaplaşmayı aynı zihniyetle ülkeyi yönetmektedirler. Tek adam rejimi ve ürettiği politikalar 12 Eylül’ü aratmamaktadır. İktidar adeta düşman hukuku uygulamakta, gazetecileri, akademisyenleri, aydınları kısaca ülkede hak, hukuk, adalet arayan herkesi cezalandırılmaktadır.

Askeri ve sivil tüm darbeler, hukuk devletini yok etmeye çalışan, Türkiye'nin demokrasisini tüketen girişimlerdir. 12 Eylül'ün yönetim anlayışını içeren tüm rejimleri ve darbeleri kınıyor ve ülkemize, hukuksuzlukların son bulduğu çağdaş ve demokratik bir gelecek diliyorum”