CHP'li Bulut: İktidar kıdem tazminatı düzenlemesini bu yolla Meclis'e getirmeyi planlıyor
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iktidarın, kıdem tazminatı düzenlemesini ''Esnek Çalışma Modeli'' adı altında Meclis gündemine getirmeyi planladığını söyledi. Bulut, “Bu düzenleme işçinin alın terini, işçinin emeğini gasp etmektir” dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, özellikle kadınların talebi doğrultusunda Esnek Çalışma Modelinin Meclis’e getirileceğine ve yarı zamanlı ya da kısa süreli çalışma imkanına kavuşulacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.
Hükümetin, “Yeni sürüm istihdam paketi” adı altında yaptığı bu düzenlemeyle 4 milyon çalışanı açık bir şekilde kıdem tazminatından mahrum edeceğini açıklayan Bulut şunları kaydetti:
“Yasalar süresiz çalışma halinde kıdem ve ihbar tazminatını hak olarak verir. Burada yapılan işçinin ömür boyunca çalışmasının bir armağanı olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını, İşsizlik Fonu’nda olduğu gibi işçinin elinden almaktır. Kıdem tazminatı her işçinin kazanılmış hakkıdır. İşçi, kıdem tazminatıyla çocuğuna belki çeyiz hazırlayacak, belki yaşlandığında kendine bir ev alacak. Bunların hepsinden mahrum edecek bu sinsi planla sonuna kadar mücadele edeceğiz”
3 ay önce yine benzer şekilde bir yasa teklifinin hazırlandığını kaydeden Bulut, “Burada da 24 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışma modeli getirilmek isteniyor. Bu düzenleme işçinin alın terini, işçinin emeğini gasp etmektir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
Video Haberler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
- ANFA görevlisinin vekil aracıyla yaralandığı görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- SBÜ Başhekim Yardımcısı'nın Medeni Kanun hazımsızlığı
- Tehditkâr vekilin marka merakı gündem oldu
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- İşte Türkiye'de kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il
- Canlı yayında Metiner'i şaşkına çeviren Demirtaş iddiası
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- AKP'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması