CHP'li Bulut: İktidar kıdem tazminatı düzenlemesini bu yolla Meclis'e getirmeyi planlıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, özellikle kadınların talebi doğrultusunda Esnek Çalışma Modelinin Meclis’e getirileceğine ve yarı zamanlı ya da kısa süreli çalışma imkanına kavuşulacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Hükümetin, “Yeni sürüm istihdam paketi” adı altında yaptığı bu düzenlemeyle 4 milyon çalışanı açık bir şekilde kıdem tazminatından mahrum edeceğini açıklayan Bulut şunları kaydetti:

“Yasalar süresiz çalışma halinde kıdem ve ihbar tazminatını hak olarak verir. Burada yapılan işçinin ömür boyunca çalışmasının bir armağanı olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını, İşsizlik Fonu’nda olduğu gibi işçinin elinden almaktır. Kıdem tazminatı her işçinin kazanılmış hakkıdır. İşçi, kıdem tazminatıyla çocuğuna belki çeyiz hazırlayacak, belki yaşlandığında kendine bir ev alacak. Bunların hepsinden mahrum edecek bu sinsi planla sonuna kadar mücadele edeceğiz”

3 ay önce yine benzer şekilde bir yasa teklifinin hazırlandığını kaydeden Bulut, “Burada da 24 yaş altı ve 50 yaş üstüne esnek çalışma modeli getirilmek isteniyor. Bu düzenleme işçinin alın terini, işçinin emeğini gasp etmektir” dedi.