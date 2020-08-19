CHP'li Bulut: Koronavirüs teşhisi konulanlar toplu taşımayla eve gidiyor!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:34

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada, 1 Haziran sonrası pandemi tehlikesi ortadan kalkmış gibi davranıldığını belirterek, “Vaka sayısı çok daha fazla arttığı zaman süreci yönetemeyecek hale geliriz” uyarısında bulundu.

“KURALSIZLIK KURAL OLDU”

Bütün alanların pandemi tehdidi yokmuşçasına normal hale getirilmesinin faciaya davetiye çıkarmak anlamına geldiğini söyleyen Bulut, kısıtlamaların kaldırıldığı 1 Haziran sonrasının kuralsızlıklar dönemi olarak algılandığını vurguladı. Koronavirüslü bir hastanın hastanede yatırılmadığında topluma karıştığını, hastanın evinde hangi koşullarda kalacağına dair bir kural olmadığını aktaran Bulut, Kırklareli’nde koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken bir vatandaşın çiğköfte satarken ihbar üzerine yakalandığını belirtti.

“TEDBİRLERİN DAHA SİSTEMLİ OLMASI GEREKİYOR”

Bulut, “Asansöre kaç kişi binecek, belli değil. Düğün salonu açılıyor; oyun oynamaya engel olunmuyor. Toplu taşımada benzeri olumsuzluklar yaşanıyor. Pandemide yöntem olarak tedbirlerin altına bir kural konulmadı. Toplum tedbirleri tavsiye gibi algıladı. Tedbirlerin, daha sistemli ve uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Mesele sadece kural koymak değil, denetlemektir” ifadelerini kullandı.

“TOPLU TAŞIMAYLA EVE DÖNÜYOR”

Sahada hizmet veren sağlık çalışanlarından edindiği bilgiyi aktaran Bulut, “Adana’da hastaneler doluluk oranında ulaştığı için, solunum zorluğu, nefes darlığı, beslenme zorluğu yoksa hastane yatışı yapılmıyor. Vatandaş kendi imkanları ile toplu taşıma aracına binip evine gidiyor. Hastaya beş günlük ilaç veriliyor ‘rahatsızlığın olursa doktorunu ara gel’ deniliyor. Aile hekimleri telefonla takip ediyor ancak gerçekten evde kalıyor mu belli değil. Ailedeki diğer bireylere semptom göstermiyorsa test yapılmıyor” dedi.

“SÜREÇ ŞEFFAF DEĞİL”

Sağlık Bakanlığı’nın süreci şeffaf yönetmediğine vurgu yapan Bulut, Adana’da hastanede kaç kişinin COVİD 19 tedavisi gördüğünü, kaç kişinin evde izole edildiğini, kamu hastanelerinin yatak sayısının, test sayısının yeterli olup olmadığını kimsenin bilmediğini bildirdi.