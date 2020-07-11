CHP'li Çakırözer: Engellinin seyahat hakkını elinden almak ayrımcılıktır

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi tedbirleri kapsamında engelli yolcuların yüksek hızlı tren ve anahat tren seferlerinde kullanabildikleri ücretsiz seyahat haklarına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kararın gerekçesi ise bu yolcuların trenlere inerken ve binerken yardım almaları bu esnada da yardımcı personel ile temas kurmaları ve ortak kullanılan yüzeylere çok fazla temas etmeleri olarak gösterildi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, karara “Böyle bir karar milyonlarca engellinin seyahat hakkının ihlalidir. Engellilere yönelik bir ayrımcılıktır” sözleri ile tepki gösterdi.

Karardan derhal vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Çakırözer “Seyahat herkes için haktır. Ulaştırma Bakanlığı’nın açıkladığı karar ‘engellilerimizin seyahat özgürlüğünün ihlali’, ‘sağlığa ulaşım hakkının elinden alınması’ demektir. Hem yasalarımıza hem de tarafı olduğumuz Uluslararası Sözleşmelere göre hak ihlalidir ve suçtur. Karardan derhal vazgeçilmeli. Milyonlarca engellinin ücretsiz seyahat hakkı derhal iade edilmelidir” dedi.

Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında engellilere getirilen seyahat kısıtlaması için pandemiyi gerekçe olarak göstermesine de itiraz eden Çakırözer, “Salgın döneminde engelli yurttaşlarımızı idari izinli sayılmıştı. Ama haziran başı itibariyle bu sona erdi, engelli çalışanlar kamuda ve özel sektörde mesaiye başladı. Engellilerin şehirler arası seyahatlerinde de bir kısıtlama kalmadı. Buna rağmen Ulaştırma Bakanlığı’nın mevcut uygulaması sırf engelli oldukları için vatandaşlara seyahat kısıtlaması getirmekten başka bir şey değildir. Bu düpe düz eşitsizliktir ve kabul edilemez. Engellilerin seyahat hakkını elinden almak TCK’ya göre de Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesine göre de vahim bir suçtur. Ulaştırma Bakanlığına bu vahim suçtan, hatadan derhal dönmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI İADE EDİLMELİDİR"

Konuyu Meclis gündemine taşyan Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunarak şu taleplerde bulundu:

- Şu anda 4736 sayılı Kanun ile getirilen “Engelli yurttaşlara ücretsiz seyahat hakkı” 30 Mayıs’tan itibaren Ulaştırma Bakanlığı tarafından haksız ve hukuksuz biçimde askıya alınmıştır

- Ulaştırma Bakanlığı’nın 8 Temmuz açıklaması ile de BM Engelli Hakları Sözleşmesinin ‘Engellilere ayrımcılık yapılamayacağı’ ilkesi, ’Engellilerin güvenli ve sağlıklı bir biçimde seyahat etme hakkı’, ‘Engellilerin bağımsız yaşama ve topluma dahil olma hakkı’ ihlal edilmiştir.

- Ulaştırma Bakanlığı’nın seyahat kısıtlamasına gerekçe olarak gösterdiği ‘Engelli bireylerin yardımcı personel talep ettikleri ve ortak kullanım alanlarına çok fazla temas ettikleri’ ifadeleri de yanlış ve talihsizdir. Engelli bireyler de tüm yurttaşlar gibi salgın döneminde hijyen ve dezenfektasyona dikkat etmektedir, maske takarak önlem almaktadır. Bu açıklamanın bir aşama sonrası milyonlarca engelliye eve kapatmak mı olacaktır? Bugün şehirlerarası trene almayan yarın şehir içi ulaşıma da engelli yurttaşları dahil etmeyebilir. Böyle bir keyfiyete izin veremeyiz.

- Milyonlarca engellimizin hayatını doğrudan etkileyen bu eşit olmayan ve ayrımcı seyahat kısıtlaması derhal sona ermelidir.

- Engelli vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşım hakkı iade edilmelidir.