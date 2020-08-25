CHP'li Çeviköz: Hamas üyelerine Türk vatandaşlığı verildi mi?

25 Ağustos 2020 Salı, 15:19

Çeviköz, Oktay'ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, 12 Hamas üyesine Türkiye vatandaşlığı verildiği iddialarını hatırlatarak, “Türkiye’yi operasyonların üssü olarak kullanan 12 Hamas üyesine Türk vatandaşlığı verildiğine ilişkin haber ve duyumlar yansımıştır. 12 Ağustos tarihinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin İstanbul'a geldiği, Vahdettin Köşkünde Cumhurbaşkanı ve MİT başkanı tarafından kabul edildiği haberleri gündeme gelmiştir. AKP döneminde kaç Hamas üyesine Türk vatandaşlığı verilmiştir?” diye sordu.



Hamas’ın birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanındığını ve iddialara konu olan 'Hamas üyelerinin ağırlanmasının' Filistin-İsrail sorununun çözümüne engel oluşturacağını söyleyen Çeviköz şöyle konuştu:

"Hamas, ABD, AB ve İsrail başta olmak üzere birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır. Söz konusu gelişmeler, ülkemiz tarafından kabul edilen ve desteklenen Filistin-İsrail sorununun iki devlet temelli çözülmesine ciddi bir engel oluşturmaktadır. Bölgemizdeki tansiyonu daha da yükseltecek olan bu gelişmeler, Türkiye’nin Filistin sorununa ilişkin aktif rol oynamasını da engellemektedir."

"İKTİDAR FİLİSTİN'DE MEŞRU LİDER OLARAK KİMİ KABUL EDİYOR?"



Çeviköz ayrıca, hükümetin Filistin'de meşru lider olarak kimi kabul ettiğini sorarak, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Hamas üyelerinin ağırlanması bu durumun tam tersi yönde algılanacağını belirtti.

Çeviköz’ün yanıtlaması istemiyle Oktay’a yönelttiği sorular şöyle:

-Hamas üyelerine Türk vatandaşlığı verildiği haberleri doğru mudur? AKP iktidarları döneminde toplam kaç Hamas üyesine Türk vatandaşlığı verilmiştir? Vatandaşlık verilen kişilere Türkiye Cumhuriyeti pasaportu da verilmiş midir?

- Doğu Akdeniz’de çıkarlarımız gereği Türkiye’yi yalnızlaştıran ve izole hale getiren dış politika anlayışı terk edilerek İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi gerekirken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Türkiye Cumhurbaşkanı’nın görüşmesi ülkemizin çıkarları ve Doğu Akdeniz’in güvenliği ile örtüşmekte midir?

- Uluslararası toplumun önde gelen birçok üyesi Mahmut Abbas’ı Filistin’in meşru lideri olarak kabul etmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından yukarıda belirtilen kabul bu durumun tam tersinin algılanmasına yol açmaktadır. İktidarınız, Filistin’in meşru lideri olarak kimi kabul etmektedir?



