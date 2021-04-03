CHP'li Ceylan'dan Hulusi Akar'a: Suud anlaşmasında peşkeş mi var?

03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:17

TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Türkiye tarafından Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine satılan uçak bombaları karşılığında ödenmesi gereken paranın, 66,2 milyon dolarlık kısmının tahsil edilemediği iddialarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sordu.

Ceylan, MKE’nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin konvansiyonel alanda savunma sanayisine dayalı ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılamak, artan kapasite ölçüsünde ihracat yapmak, inovasyon ve AR-GE faaliyetlerinde bulunmak hedefleriyle kurulduğunu belirtti. Bakan Akar’a “Bu anlamda MKE, öncelikle TSK ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmada birilerine peşkeş mi var?” diye sordu. Özgür Ceylan, kısa adı RSAF olan Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri ile MKE arasında 2016- 2017 yıllarında 3 tip uçak bombası ihracatını kapsayan 36,3 milyon, 51,2 milyon ve 32,8 milyon ABD doları olmak üzere toplam 120,3 milyon dolarlık satış sözleşmeleri imzalandığını belirterek, “Sözleşmeler kapsamında Nisan 2020 itibarıyla toplam 10 ayrı sevkiyat yapıldığı, bu sevkiyatlar karşılığı avans ödemeleri dahil olmak üzere 48,1 milyon USD tahsilat yapıldığı tutanaklara geçti” dedi.

SÖZLEŞMEDE AÇIK MI VAR ?

MKE’nin Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerinden toplam ne kadar alacağı olduğunun açıklanmasını isteyen Ceylan’ın önergesi şöyle:

“Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerinden ne kadar alacağınız var? Burnumuza kötü kokular geliyor, Suud anlaşmasında peşkeş mi var? Söz konusu ihracat ile ilgili sözleşmeler MKE tarafından mı hazırlanmıştır, bu konuda hukuki bir danışmanlık alınmış mıdır? MKE’nin tahsilat yapamaması durumunda bahsi geçen sözleşmelerde kurum lehine bir tedbirin olmadığı yönündeki iddialar doğru mudur? Şayet doğru ise söz konusu ihracatta yapılamayan tahsilattan ötürü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu zarara uğratan kişi ya da kişiler hakkında yürütülen bir soruşturma var mıdır? Sözleşmede ulusal çıkarları gözeten düzenlemeler neden yer almamıştır? Söz konusu ihracatlar kapsamında, RSAF’a teslim edilen emtianın yanıt vereceğiniz tarih itibarıyla güncel piyasa değeri ne kadardır? Kurumun alacağını nasıl tahsil etmeyi planlıyorsunuz?”