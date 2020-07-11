CHP'li Doğan Taşdelen yaşamını yitirdi

CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:49
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CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, Bodrum'da vefat etti.

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in Bodrum'da yaptığı tatil esnasında hayata veda ettiği bildirildi.

Doğan Taşdelen'in cenazesi bugün Bodrum'dan Ankara'ya getirilecek.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

“Çankaya eski Belediye Başkanı CHP’li Doğan Taşdelen’i kaybettik. Taşdelen, Bodrum’da yaptığı tatil esnasında hayata veda etti. CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası Doğan Taşdelen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”  

Doğan Taşdelen, 1988-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı yaptı.

DSP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının yanı sıra, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği yaptı. 



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