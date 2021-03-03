CHP'li Ediz Zeyrek: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
İBB Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, "İmamoğlu Türkiye'nin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaydır. Ve kazanacak" iddiasında bulundu.
İBB Meclis Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP'li Ediz Zeyrek, polemikhaber yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağını öne sürdü.
Gazeteci Deniz Ayas'ın sorularını yanıtlayan Zeyrek, "Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin önündeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaydır. Ve kazanacak. Çünkü iki kere kazandı zaten. Hem mart seçimlerinde hem 23 Haziran seçimlerinde kazandı zaten" dedi.
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