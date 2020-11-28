CHP'li Emir: 2 sağlıkçıdan 1’i aşı olamayacak

28 Kasım 2020 Cumartesi, 10:46

Türkiye’de kronik hastalığı bulunan milyonlarca vatandaşın halen grip aşısı beklediğini hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Aynı tablo sağlık çalışanı için de geçerli. Bakanlık, sağlık çalışanı için aylar sonra Güney Kore’den aşı bulabildi ancak yalnızca 600 bin doz alındı. Bu durumda 2 sağlıkçıdan 1’i aşı olamayacak” dedi. Aşı yapılacak personelin hangi kriterlere göre seçileceğini de soran Emir, aracı firmanın aşıyı ne kadardan aldığını ve bakanlığa kaç liradan sattığını da sordu.

MİLYONLARCA VATANDAŞ HALEN BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığının pandemi sürecinde artan talebe rağmen yeterli miktarda grip aşısı tedarik edemediğini ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Türkiye, bu yıl Fransız Sanofi firmasından 1 milyon 350 bin adet grip aşısı alabildi” dedi. Pandemi sürecinde grip aşısına olan talebin artması nedeniyle milyonlarca vatandaşın halen grip aşısı beklediğini ifade eden Emir, sağlık çalışanları için ise grip aşısının yeni bulunabildiğini ve yalnızca 600 bin doz aşı alınabildiğini açıkladı.

BAKANLIK ÖNGÖRÜSÜZ DAVRANDI

Süreçle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sürecinde tüm dünyada grip aşısına olan talep büyük artış gösterirken, benzer talep artışı Türkiye'de de yaşanmıştır. Bilim Kurulu üyeleri, her fırsatta grip aşısının önemine ilişkin uyarılarda bulunurken kronik hastalığı bulunan her yurttaşın mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini de vurgulamıştır. Yaşanabilecek talep artışını göz önünde bulundurarak gerekli siparişleri çok önceden veren birçok ülke yeterli miktarlarda grip aşısı tedarik edebilirken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bu konuda çok geç kalmış ve öngörüsüz bir şekilde hareket etmiştir. Bu sebeple bugüne kadar yalnızca Fransız Sanofi firmasından 1 milyon 350 bin doz grip aşısı temin edilebilmiştir. Aşının yetersiz kalmasından dolayı kronik hastalığı bulunan milyonlarca vatandaş grip aşısı olamamış ve pandemi sürecinde bu vatandaşlarımız için risk daha da katlanmıştır.

GÜNEY KORE’DEN 600 BİN DOZ

Öte yandan COVID-19'la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları da grip aşısı olamadıkları için büyük risk altında görev yapmaya devam etmektedirler. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıyı gidermek adına bazı girişimlerde bulunulurken edindiğimiz bilgilere göre yalnızca Güney Kore'den olumlu yanıt alınmıştır. Buna göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Keymen İlaç firması, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına Güney Kore merkezli SK Bioscience firması ile anlaşma yapmış ve Çin'de üretilen yaklaşık 600 bin doz aşı, sağlık çalışanları için kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilmiştir.

2 ÇALIŞANDAN 1’İ AŞI OLAMAYACAK

Türkiye’de 1 milyonun üzerinde sağlık çalışanının görev yaptığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut tabloya göre yaklaşık 2 sağlık çalışanından 1’inin aşı olamayacağı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, sağlık çalışanlarına ücretsiz aşılama programı ne zaman başlayacak ve aşılanacak sağlık personeli hangi kriterlere göre seçilecektir?”

AŞININ FİYATINI DA SORDU

Aşının Türkiye’de faaliyet gösteren Keymen İlaç firması aracılığıyla getirildiğini de ifade eden Emir, “Keymen İlaç firması bir doz aşıyı Güney Kore’den ne kadara satın almış, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne ne kadara satmıştır?” sorusunu da yöneltti.