CHP’li Emir: "Günde 39 sağlık çalışanı istifa etti"

18 Şubat 2021 Perşembe, 12:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, CHP’li Murat Emir’in soru önergesine verdiği yanıt ile sağlık çalışanı istifa sayısındaki ayrıntılar ortaya çıktı. Bakan Koca, Emir'in sorusuna şu yanıtı verdi:

"8 Haziran 2020-8 Eylül 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında görev yapan bin 982 hekim, 125 asistan, 99 diş hekimi, 53 eczacı, 701 hemşire, 111 ebe, 334 sağlık memuru ve 82 diğer sağlık hizmetleri sınıfından olmak üzere toplam 3 bin 487 sağlık personeli istifa etmiştir."

‘ÇALIŞANLARIN KOŞULLARI DÜZELTİLMELİ’

Emir, Koca'nın yanıtına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Pandemi sürecini yönetemeyen, vaka sayılarını halktan gizleyen Bakanlık, bir yandan da bütün yükü sağlık çalışanlarının üzerine yıkıyordu. Aylardır sağlık çalışanlarının sıkıntılarını gündeme getiriyoruz. Bakanlık, sıkıntıları görmek yerine sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirdi. Şimdi açıklanan rakamlara baktığımızda yasağın kalkmış olduğu dönemde günde ortalama 39 sağlık çalışanının istifa etmiş olduğunu görüyoruz. Rakamlar, sürecin sağlık çalışanları için ne kadar taşınamaz bir yük haline dönüştüğünü ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonraki dönemde istifaları önlemek adına bir an evvel sağlık çalışanlarının koşullarını düzeltecek önlemler almasını bekliyoruz."

İKİ KEZ İSTİFA YASAĞI GELMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirmiş, bu yasak 8 Haziran 2020 tarihinde kaldırılmıştı. 27 Ekim 2020 tarihinde de sağlık çalışanına ikinci kez istifa yasağı getirilmiş, bu yasak da bu yılın ocak ayında kaldırılmıştı.