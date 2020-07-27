CHP'li Engin Özkoç'tan 'hilafet' tepkisi: "Boş hayaller"

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:09

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Hilafet' tartışmalarına ilişkin, "Cumhuriyeti kuran bu millet, boş hayaller peşinde koşanlara; millet iradesini, bağımsızlığını bir kişiye bağlamak isteyenlere; ülkeyi kutuplaştıran çağdışı tartışmalar içine çekmek isteyenlere asla fırsat vermeyecektir" dedi.

CHP'li Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden 'Hilafet' tartışmalarına şu tepkiyi gösterdi:

"Türkiye Cumhuriyet’ini kuran millet, devletimizin özgürlüğünü ve bağımsızlığını da kendisi sonsuza kadar koruyacaktır. Milletimizin kanıyla, canıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin işlerine, bağımsızlığına milletten başka kimse karışamaz.

Cumhuriyeti kuran bu millet, boş hayaller peşinde koşanlara; millet iradesini, bağımsızlığını bir kişiye bağlamak isteyenlere; ülkeyi kutuplaştıran çağdışı tartışmalar içine çekmek isteyenlere asla fırsat vermeyecektir.

Şunu herkes açıkça bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri bağımsızlığında ortaklık kabul etmemiştir. Devletimizin görünüşte bile olsa, dolaylı bile olsa ikiliğe tahammülü yoktur!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız, şehit ve gazi askerlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız, şehit ve gazi askerlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti... ???? — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 27, 2020

Abdurrahman Dilipak, dün sosyal medya hesabından, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim. Hilafet için toplarlanın” yazılı Albayrak Medya Grubu'na ait ‘Gerçek Hayat’ adlı derginin kapağını paylaşmıştı.

Konuya ilişkin hukukçular da şu tepkiyi gösterdi:

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir: “Bence de toparlanın ve aklınızı başınıza alın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşıyorsunuz.”

Bencede toparlanın ve aklınızı başınıza alın.Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşıyorsunuz! pic.twitter.com/JoPTmrzv6j — Av.Bahar G.CANDEMİR (@BaharCandemir) July 26, 2020

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt: “Şunu elden ele dolaştıralım da bir cumhuriyet savcısı Anayasa’nın 4. maddesi ve Türk Ceza Kanunu ile birlikte okusun.”