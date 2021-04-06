CHP'li Erdoğdu: "Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

06 Nisan 2021 Salı, 10:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalar ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin 104 emekli amiralin hazırladığı bildiri kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Bildiriye iktidar kanadından sert tepkiler gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında imzacılardan 10 emekli amiral gözaltına alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da konuya ilişkin Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin konuşan Erdoğdu, "Bu ülkede demokrasinin kırıntısı mı kaldı, sanki demokrasi var da sanki amiraller zarar vermiş, herkes konuşmalı. Şimdiye kadar cebi dolduğu için vatan satılırken gıkı çıkmayanlar, şimdi cepleri boşalınca konuşmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğdu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."

Muvazzaf bir amiral cübbe ve sarıkla dolaşacak...

Kimsenin gıkı çıkmayacak...

Üniformasını çıkarmış, silahını bırakmış emekli amirallerin kederli uyarılarından darbe senaryosu çıkaracaklar...

Darbe olmayacak...

Siz sandıkla gideceksiniz...

Sonra da hesap vereceksiniz... pic.twitter.com/o81sdBSQkI — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) April 4, 2021



