CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını duyurarak "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 17:11
CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Öztrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 

"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." 


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