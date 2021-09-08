CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi korkutan koronavirüs tablosuna dikkat çekti

08 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İlgezdi, eylül ayının ilk altı günü Covid-19’dan vefat eden sayısının 1667 olduğunu belirterek “Tam açılmanın ilan edildiği temmuz ayı boyunca 1600 kişi hayatını kaybederken eylülün ilk 6 günü temmuz ölüm sayısını geçti. Bu rakamlar ekonomi çarkını döndüremeyen hükümetin insan hayatını hiçe saymasının sonucu. Önlem almadan, aşılama programını hızlandırmadan süreci sadece yurttaşların bireysel tedbirlerine bırakmak cinayete teşebbüs” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, eylül ayı ile birlikte Covid-19 vakalarının ve ölüm oranlarının ciddi şekilde arttığını vurgulayarak “1 Temmuz’da 5 bin 288 olan günlük vaka sayısı 6 Eylül 2021 itibarıyla dört kat (yüzde 296) artarak 20 bin 962 oldu. Ülke gibi pandemi de yönetilemiyor” diye konuştu.

AŞI SAYISINDA DÜŞÜŞ

İlgezdi, 1 Temmuz’dan 6 Eylül’e kadar 8 bin 645 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek “Her saat beş kişiyi yitiriyoruz” diye konuştu.

İlgezdi, aşı konusunda gerilemenin devam ettiğini, bu hafta yapılan aşı sayısının, bir önceki haftaya göre (22-28 Ağustos) göre yüzde 6 azaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“İktidar cephesinden yapılan açıklamalar, sağlık bürokrasisinin çelişkili söylemleri bugüne kadar Türkiye’de aşı tereddüdünü yaratmıştı. Üzülerek görüyoruz bugün aşı tereddüdü yerini aşı karşıtlığına bıraktı. Sırası geldiği halde aşı olmayan 15 yaş üstü 16 milyon 612 bin 224 kişinin sorumluluğu bu propagandaya izin veren, önlemeyen, dahası önlem almayı düşünmeyen bakanlık bürokrasisi. Şu anda hedeflenen toplumsal bağışıklığın çok uzağındayız. Toplumsal bağışıklığa yaklaşamadığımız sürece yapılan aşılar etkisini kaybediyor. Bu da aşı karşıtlarının ‘aşılar yetersiz’ propagandasının daha yüksek sesle dinlendirmelerine olanak sağlıyor.”