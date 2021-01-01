CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Maltepe Cezaevi yönetimi mahkumları hasta etmek için özel çaba mı gösteriyor?

01 Ocak 2021 Cuma, 12:07

Maltepe Cezaevi'nde yalnızca aralık ayında en az 4 mahkumun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, cezaevindeki koşullarınn yeni ölümler için davetiye çıkaracak derecede risk taşıdığı öne sürülüyor.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Maltepe Cezaevinde COVİD-19 nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ettiğini açıklayarak, “COVİD-19 vakaları ile diğer mahkumlar aynı tuvaletleri ve aynı telefonları kullanmaya devam ediyorlar. Cezaevi yönetimi tüm mahkumları hasta etmek için özel bir çaba içinde mi?" diye sordu.

Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı’na çağrı yapmalarına rağmen cezaevlerindeki COVİD-19 vakalarının açıklanmadığını söyleyerek, bu konuda sık sık gündeme gelen Maltepe Cezaevi’ndeki mahkumlar tarafından aktarılan rakamlara göre aralık ayı içerisinde en az dört mahkumun daha COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

İlgezdi, COVİD-19 tanısı konan kişilerin ayrı temaslıların ayrı alanda tutulduğu bilgisini paylaşarak, “COVİD-19 semptomları gösterenler, tat ve koku duyusu gidenler bile kendilerini gizleyerek, temaslılar ile yaşamaya devam etmekte ve temaslıların sağlığını tehlikeye atmaktadır” dedi.

İlgezdi, “Sağlıklı mahkumlar, temaslılar ve vakalar aynı tuvaletleri, aynı telefonları kullanmaktadır. Bu da sağlıklı mahkumlarda hastalık riski yaratmaktadır” diyerek Adalet Bakanlığı’ndan bir an önce bu duruma el konulmasını talep etti.

İlgezdi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:

- Neden mahkumlara test yapılmamaktadır?

- Temaslı mahkumlara düzenli test yapılmamasının sebebi nedir?

- Pandeminin başından beri Maltepe Cezaevi’nde kaç mahkum COVİD-19’a yakalanmıştır?

- Pandeminin başından beri Maltepe Cezaevi’nde kaç mahkum COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir?

- Maltepe Cezaevi’nde sağlıklı mahkumların, temaslıların ve vakaların aynı tuvaletleri, aynı telefonları kullanmalarının sebebi nedir? Bu ortak kullanımla daha çok mahkumun COVİD olma riskinin artması mı amaçlanmaktadır?

- Pandeminin başından beri cezaevlerinde kaç mahkum COVİD-19’a yakalanmıştır?

- Pandeminin başından beri cezaevlerinde kaç mahkum COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir?

- Cezaevi COVİD-19 verileri neden düzenli açıklanmamaktadır?

- Küçücük bir cezaevinde COVİD-19 ile baş edemiyorsanız tüm Türkiye’de nasıl bu hastalıkla mücadele edeceksiniz?