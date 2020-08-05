CHP’li Gaytancıoğlu: Bir ton ayçiçeği 3500 TL olmalı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:45

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’nin ayçiçeği ithalatının önüne geçebilmek için kısa vadeli adımların yeterli olacağını söyledi.

Türkiye’nin Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Moldova, Arjantin ve Brezilya gibi diğer üretici ülkelerden ithalat yapmaması için yılda 3 milyon ton ayçiçeğine ihtiyacı bulunduğunu belirten Gaytancıoğlu, “Eğer bu ekiliş gerçekleşirse Türkiye petrolden sonra en çok ödediği dövizi tasarruf ederek yılda 1 milyar dolar kazanç yapmış olur” dedi.

Pandemi sonrasında gıda arz güvenliğinin önem kazandığını vurgulayan Milletvekili Gaytancıoğlu, pandemi öncesi 340 dolar civarında seyreden ayçiöeği fiyatlarının 370 dolar civarına çıktığını söyledi.

Buğday, ayçiçeği gibi ürünlerde üretici ülkelerin kısıtlama kararları aldığını hatırlatan CHP’li Gaytancıoğlu, “paranız olsa da ithalat yapamayabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Ayçiçeği prim desteğinin 4 yıl sonra 40 kuruştan 50 kuruşa çıkarıldığını, bu desteğin de 1 yıl sonra ödemendiğini belirten Milletvekili Gaytancıoğlu,

“Desteği 80-90 kuruşlara çıkarmak ve bunu 2-3 ay içinde ödemek akılcı bir politika olur” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen yıl olduğu gibi ‘Rusya, Ukrayna, Arjantin çiftçisine verdiğimiz fiyatı Türk çiftçisine veriyoruz’ demesi gerektiğini söyleyen Gaytancıoğlu, yağlı tohumlar üretiminde Türkiye’nin kendi kendine yeter seviyeye ulaşması için kısa vadeli bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Gaytancıoğlu, Bakan Pakdemirli’ye ayçiçeği üreticisini desteklemek için kısa vadeli önerilerini şöyle özetledi:

“Pakdemirli, % 44 yağlı ayçiçeği fiyatını ithal maliyeti olan 3500 TL/ton olarak açıklamalıdır. Şubat 2021’e kadar gümrük vergisi % 26’da tutulmaldır. Gözetim fiyatı 600 $/ton olarak uygulanmalıdır. Ayçiçeği destekleme priminde 10 kuruşluk artışla yetinilmemeli, destek primi en az 80 kuruş olmalıdır. Destek primleri en geç 2 ay içinde ödenmelidir.” Bu önerilerin hayata geçmesi halinde, bir yıl içinde Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde kendi kendine yeter hale geleceğini savunan Gaytancıoğlu, “yüzde 44 yağlı ayçiçeği için 3,5 TL fiyat ithalatı durdurur. 1 ton ayçiçeği 3500 TL olmalı” dedi.